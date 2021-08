Oroscopo Branko oggi, 30 agosto 2021: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 30 agosto 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo 30 agosto Branko: Ariete

Stai ricevendo ottimi consigli su come gestire i livelli di stress nella tua vita, ma non serviranno a nulla se non li metti in pratica.

Ci sono sviluppi positivi in serbo per la tua vita domestica. Presto effettuerai la transizione dal territorio occupato al santuario pacifico.

Oroscopo 30 agosto Branko: Gemelli

Quella scusa non è così ermetica. Con un po’ più di investigazione farai dei buchi e dimostrerai il tuo caso.

Oroscopo 30 agosto Branko: Cancro

Quasi tutti quelli che conosci si stanno prendendo una pausa. Ma non preoccuparti perché il tuo momento arriverà presto.

Oroscopo 30 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 agosto Branko: Leone

Quella facciata coraggiosa che stai indossando richiede sicuramente molta energia. Per fortuna non dovrai farlo ancora per molto. L’aiuto è in arrivo. Oroscopo 30 agosto Branko: Vergine

Una scelta difficile ti viene tolta di mano quando una delle tue opzioni svanisce. Per fortuna questa è la direzione verso cui ti stavi inclinando comunque.

Oroscopo 30 agosto Branko: Bilancia

Un partner o un sostenitore potrebbe aver frainteso ciò che volevi. Non andare avanti con i piani finché non tocchi prima la base. Oroscopo 30 agosto Branko: Scorpione

Ti manca la sicurezza che deriva da una posizione stabile, eppure sei in procinto di affermarti in un modo nuovo e più solido.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 agosto Branko: Sagittario

Non devi buttare giù le tracce per essere libero, non quando la tua solvibilità finanziaria appena guadagnata ti libera dalle catene del debito.

Oroscopo 30 agosto Branko: Capricorno

Sarai contento di aver fortificato la tua posizione quando lo hai fatto. Ciò ti consente di superare la tempesta finanziaria che soffierà nella vita di tutti. Oroscopo 30 agosto Branko: Acquario

Aspettati di essere tirato in tutte le direzioni nei prossimi giorni. Tuttavia il centro reggerà e si arriverà a una soluzione.

Oroscopo 30 agosto Branko: Pesci

Ogni opportunità sembra più appetitosa della successiva. Ricorda solo che troppo di una cosa buona può darti indigestione.

