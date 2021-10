Oroscopo Branko oggi, 30 ottobre 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata, dopo l’ultimo oroscopo di Branko consideriamo le previsioni di oggi, 30 ottobre 2021, dalla nostra analisi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l’oroscopo di Branko per oggi, 30 ottobre 2021 e poi tutti sull’oroscopo settimanale e quello del mese.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Ariete

Vuoi essere di supporto, ma non puoi nemmeno sopportare la debolezza. Dì a una persona cara che ci sarai per lui una volta che deciderà di esserci per se stesso.

Non è divertente essere fuorviati. Ma se può consolarti, a un rivale è stata venduta una fattura ancora più grande di merci false. Le tue perdite sono minime in confronto.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Cancro

Oroscopo 30 ottobre Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 ottobre Branko: Leone

Rispetti gli affari delle persone, ma non puoi nemmeno procedere sapendo che ci sono condizioni nascoste sotto i piedi. Il tavolo conta finché non possono essere affrontati apertamente. Oroscopo 30 ottobre Branko: Vergine

Ascolta attentamente come viene descritto un problema. Non è così travolgente come pensi, ma è diverso da quello che ti aspettavi.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Bilancia

Presto dovrai investire molti soldi nella tua attività. Lo riavrai indietro (e molto altro!), ma fai un budget in modo da poter andare lontano.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Scorpione

Un membro della famiglia ti sorprende con una rivelazione. Evidentemente questa persona non è proprio come avevi immaginato.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 ottobre Branko: Sagittario

Hai identificato cosa c’è che non va nell’immagine, ma ora devi trovare qualcosa che sia giusto. Puoi solo costruire sul positivo.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Capricorno

Non è facile avere amici critici, ma è loro compito indicare i buchi nel tuo pensiero e non tappezzare le crepe.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Acquario

Non credi nel far parlare le persone quando non vogliono, ma vai a pescare ancora un po’ perché c’è qualcosa che non va.

Oroscopo 30 ottobre Branko: Pesci

Non puoi combattere le battaglie degli amici, ma puoi rimetterli in piedi, rispolverarli e rimandarli nell’arena.

