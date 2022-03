Oroscopo Branko oggi, 6 marzo 2022: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 6 marzo 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 6 marzo 2022 e poi dedichiamoci all’oroscopo settimanale.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 6 marzo Branko: Ariete

Non vedi l’ora di dare a qualcuno un pezzo della tua mente, ma astieniti. Presto arriverà al tuo punto di vista.

Oroscopo 6 marzo Branko: Toro

Il cielo concede un ingiusto vantaggio al partner. Potresti scoprire che perdere è più divertente che vincere.

Oroscopo 6 marzo Branko: Gemelli

Settimane fa avevi il supporto delle persone, ma ora sembra che stiano indietreggiando. Potrebbe essere necessario ricominciare da capo.

Oroscopo 6 marzo Branko: Cancro

Hai bisogno di una pausa. Non c’è niente di sbagliato nell’eliminare te stesso per un po’ e prendere parte all’azione. Potrebbe anche portare una nuova prospettiva sul gioco.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 6 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 marzo Branko: Leone

I tuoi cari sono stati lì per te, quindi ora è il momento di essere lì per loro. Dimostra che puoi dare così come prendere.

Oroscopo 6 marzo Branko: Vergine

A un certo punto l’ira invecchia. C’è un modo per passare oltre? Lascia un rancore e lo scoprirai.

Oroscopo 6 marzo Branko: Bilancia

Simpatizza per le lotte di un intimo, ma sai anche che ora non si può fare nulla al riguardo. Aiuta questa persona a trovare uno sfogo salutare per la frustrazione.

Oroscopo 6 marzo Branko: Scorpione

Non lasciare che una recente delusione rovini il divertimento trasformandoti in una calamita di disastri per 3 settimane e mezzo.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 marzo Branko: Sagittario

Qualcuno dovrà cambiare posizione per superare un vicolo cieco e quel qualcuno ti assomiglia. Fai le revisioni con la consueta buona volontà e umorismo.

Oroscopo 6 marzo Branko: Capricorno

Senti che gli altri ti stanno passando accanto? Non preoccuparti. Hai sempre seguito il ritmo di un batterista diverso. Fidati della tua visione.

Oroscopo 6 marzo Branko: Acquario

È colpa tua se altri sono stati sposati con un’idea mentre tu tenevi aperte le tue opzioni? Persegui ciò che vuoi. Non è che tu abbia lasciato nessuno in piedi davanti all’altare.

Oroscopo 6 marzo Branko: Pesci

Un gioco da ragazzi diventa inaspettatamente complicato. Ma non essere così veloce a incolpare te stesso. Potrebbe essere l’altra parte che deve rispondere al telefono.

Aggiornamento ore 8.00

Lette le previsioni di oggi di Branko, vi ricordiamo poi le previsioni di Paolo Fox.