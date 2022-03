Oroscopo Paolo Fox oggi, 6 marzo 2022: le previsioni del giorno

Buongiorno a tutti, dopo le ultime previsioni possiamo occuparci dei pronostici di Paolo Fox di oggi, 6 marzo 2022.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra sintesi libera dall'app Astri.

Paolo Fox, oroscopo 6 marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Ariete

Nella vita c’è di più che salvare gli amici dalla loro ultima crisi del giorno. Prenditi il giorno libero e rilassati.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Toro

Un collega ti lascia in sospeso, ma il vantaggio è che sei più capace di quanto pensi. È ora di salire sul piatto.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Gemelli

Ti svegli con il desiderio di rinunciare alle cose mondane e ti ritiri. Quando sei diventato così? Per fortuna la vita tornerà alla normalità domani.

Oroscopo Paolo Fox, 6 marzo: Cancro

Sei stato portato a credere che un amico stesse facendo meglio di quanto ha detto. Non puoi lasciarlo impiccato. Rimboccati le maniche e aiutalo a rimettere in sesto la sua vita.

Paolo Fox, oroscopo 6 marzo per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Leone

Avevi grandi speranze per qualcuno ma sembra che non sarà all’altezza. Se puoi accettarlo – fantastico. Altrimenti? Quindi vai avanti.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Vergine

Sei in uno stato d’animo vagamente filosofico e vuoi contemplare perché e percome. Fai attenzione perché potresti anche finire a fissare le pareti per ore.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Bilancia

Avevi sperato che una faccenda si risolvesse da sola, ma era un pio desiderio. Non sentirti sconfitto. Accettare la verità è metà della battaglia; affrontarlo è il resto.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Scorpione

Più fai, meno ottieni oggi. È come una sequenza da sogno in cui il corridoio si allunga ad ogni passo che fai. Per fortuna ti sveglierai presto.

Paolo Fox, oroscopo 6 marzo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Sagittario

Non sei mai stato uno che gioca, quindi fatti avanti con la verità. Questo non allontanerà quella persona; semmai lo attirerà vicino.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Capricorno

C’è confusione su chi deve chi cosa. Vai a cercare quell’e-mail o la ricevuta di vendita. Ti metterà in chiaro.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Acquario

Non è divertente riferire che non sarai in grado di rispettare una scadenza, ma le parti saranno meno deluse nello scoprirlo ora che dopo.

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: Pesci

Sei abituato all’Universo che sceglie secondo canoni particolari, ma anche tu rimarrai sorpreso da chi sceglieranno oggi.

