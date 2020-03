Oroscopo Branko oggi, 6 marzo 2020: la giornata secondo l’astrologo

Oroscopo 6 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 marzo Branko: Leone

Sei molto arrabbiato con le persone che non puoi tollerare e che non meriti. Invidia? Forse un sentimento più semplice, ingiusto. Evita costi e contratti.

Oroscopo 6 marzo Branko: Vergine

È un momento molto importante per denaro, affari, investimenti e costruzioni. Se usi tale cura andrà tutto bene. Le persone che ami sono amate.

Oroscopo 6 marzo Branko: Bilancia

Non fidarti, non pianificare e non pensare a niente. Prendi le tue decisioni e non lasciare che i tuoi cari prendano provvedimenti. Sei più intelligente di quanto pensi.

Oroscopo 6 marzo Branko: Scorpione

Non muoverti mai con entusiasmo ed emotività, mantieni la calma e ottieni di più. Non ti verrà offerto nulla, ma le tue azioni avranno un impatto enorme sulle tue aspettative.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 marzo Branko: Sagittario

Ci sono cose che devono essere sviluppate che possono essere fatte solo con l’aiuto di persone che non hanno le tue capacità. Lo spirito del gruppo è importante ora.

Oroscopo 6 marzo Branko: Capricorno

Non è necessario cercare responsabilità. Trova soluzioni e raggiungi obiettivi. L’accettazione può essere una perdita di tempo e ora hai solo il tempo di arrivarci prima.

Oroscopo 6 marzo Branko: Acquario

Raccogli dati e notizie. Non puoi contare sul supporto di tutti e c’è chi cerca di sopportarlo. Il che non dovrebbe sorprenderti. Goditi i tuoi amici.

Oroscopo 6 marzo Branko: Pesci

L’amore è appassionato e ti dà energia, non puoi essere sensibile o sospettoso mentre hai un sacco di lavoro, piani e responsabilità. Gli artisti sono stimolati, gli imprenditori sono fortunati.

Questi erano i consigli di oggi di Branko, molto utile confrontarli anche con quelli della giornata a cura di Paolo Fox.

