Oroscopo 31 luglio 2019: la giornata secondo le stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 31 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 30 luglio 2019.

Oroscopo mercoledì 31 luglio: Ariete

Fai attenzione a non lasciarti trasportare e attraversa una linea che le persone in posizioni di potere non sono in vena di vedere ignorate. A volte la tua energia ed entusiasmo ti portano a fare cose che difficilmente ti saranno di beneficio a lungo termine.

Altri non giocheranno abbastanza oggi, ma ora che sai che puoi intraprendere azioni evasive e difensive. Una cosa che non devi fare è copiare le loro tattiche. Hai standard più elevati rispetto ai tuoi rivali e se lo dimentichi, allora è una vittoria per loro.

Oroscopo mercoledì 31 luglio: Gemelli

Sicuramente parla e dì il tuo pezzo, ma non aspettarti che gli altri lo notino molto. Il tuo obiettivo finale non è convincere o convertire nessuno, ma entrare nel pubblico dominio delle informazioni che ritieni importanti. Dopodiché, non è più la tua preoccupazione.

Sembra che tu sia in uno stato d’animo piuttosto impulsivo in questo momento e i pianeti avvertono che potrebbe portare al tipo di conseguenze inaspettate e indesiderate di cui potresti pentirti in seguito. Abbassa un po ‘il tuo atto e prova a pensare prima di parlare e agire.

Oroscopo mercoledì 31 luglio: Leone

Metti le tue esigenze al primo posto oggi e ignora quelli che dicono che dovresti fare di più per gli altri di quanto tu non faccia per te stesso. Ciò che non sembrano rendersi conto è che i tuoi successi miglioreranno le esperienze di vita di così tante altre persone. Tutto è collegato.

Oroscopo mercoledì 31 luglio: Bilancia

Non devi agire su ciò che ti dicono i tuoi cari: puoi, se lo desideri, seguire il tuo istinto e fare le tue cose. Certo, se sbagli, sicuramente diranno “Te l’ho detto” – ma non sbaglierai, lo sbaglierai.

Oroscopo mercoledì 31 luglio: Sagittario

Potresti avere grandi progetti, ma sono il tipo di piani che hanno realistiche possibilità di successo? Quasi sicuramente lo sono, quindi credi in quello che stai facendo e non lasciarti scoraggiare da una battuta d’arresto occasionale. Nel tempo sarai un vincitore.

Oroscopo mercoledì 31 luglio: Capricorno

Non riceverai molte grazie per aver aiutato un amico a uscire da un buco oggi, ma va bene. Non ci sei dentro per la gloria, ci sei dentro per fare la differenza, e se puoi fare la differenza per una sola persona, anche il mondo intero guadagna.