Oroscopo della settimana di Paolo Fox: la classifica di tutti i segni dal 23 al 29 dicembre 2019

Si rinnova l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 23 dicembre 2019 a domenica 29 dicembre 2019.

cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall'app Astri di Paolo Fox.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Fortunatamente queste feste arrivano a fagiolo, perché avete un disperato bisogno di riposare. Approfittate infatti per stare in famiglia, senza troppi stimoli o coinvolgimenti emotivi. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Dopo una proverbiale pazienza dimostrata nell’ultimo mese, anche per voi arriva il momento di rifiatare e mostrare un sorriso. Il Natale vi riporterà indietro, a quando era tutto più semplice, come da piccoli. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Che trambusto nei prossimi giorni, potete scordarvi sicuramente il riposo. Il divertimento infatti è appannaggio dei single e di chi non ha famiglie numerose. Non esagerate a tavola. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Buone stelle ma tanti impegni da soddisfare: avrete ospiti o comunque da fare con parenti e amici. Eppure ne uscirete molto rinfrancati da questa settimana. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone A volte la vicinanza obbligata con certi parenti mette a dura prova, e così questa settimana non sarà affatto semplice, al punto da farvi desiderare di tornare al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Agognate un po’ di pace, in quanto ultimamente non avete un secondo libero fra l’organizzazione delle feste e delle cose impreviste. Appena rifiatate, cercate di fare il punto della situazione su come volete che sia il nuovo anno.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Mani bucate per la Bilancia, o quanto meno tante spese da coprire. La casa in questo momento è un pozzo senza fondo, e dovete cercare di non farvi condizionare l’umore da questo aspetto.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

L’inizio di questa settimana è piuttosto frenetico, ma la fatica iniziale sarà ripagata da momenti impagabili di serenità e armonia in famiglia.

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

È un Natale con i fiocchi per voi, soprattutto perché riuscite ad essere sereni. In amore grande passionalità per le coppie che la cercano da tempo.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Come per tanti, il Natale porta anche pensieri rivolti al passato e potreste fossilizzarvi sugli sbagli compiuti. Se qualcuno apre argomenti delicati, cercate di non intervenire.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Una riconciliazione è vicina, con un parente o vecchi amici. Impegni non vi mancano nella sfera famigliare, e questo vi metterà sotto stress, portandovi anche a dimenticarvi qualcosa.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Anche se inizia il periodo di festa i pensieri sul lato professionale non vi abbandonano e continuerete a preoccuparvi per tutto. Ad ogni modo lo stare in famiglia vi darà modo di essere un minimo spensierati. Attenzione a non spendere troppo per i regali.

