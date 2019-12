Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 dicembre 2019: le previsioni dell’astrologo

Ritorna l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in merito alle previsioni di oggi.

Che cosa prevedono le stelle per il 23 dicembre 2019? Come ormai noto, Paolo Fox ne offre un quadro completo. Infatti quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i consigli del giorno 22 Dicembre 2019 a cura dell’astrologo. Se invece volete conoscere i pronostici delle stelle e il vostro oroscopo settimanale, eccolo qui pronto da leggere.

Paolo Fox, oroscopo 23 dicembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Ariete

Siediti e fai un bilancio: se l’amore ti soddisfa, puoi dire la stessa cosa della situazione lavorativa? Magari dovresti riflettere su cosa vuoi davvero, approfittando di un periodo di festa. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Toro

C’è gran fermento per l’avvio della settimana di Natale, ti sono rimaste varie cose in sospeso. Tendenzialmente la tranquillità comunque arriva e il nuovo anno porterà progetti ambiziosi. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Gemelli

Raccogliete i cocci di qualche movimento di denaro non andato a buon fine. In questo momento siete messi un po’ alla prova, cercate di tenere i nervi saldi ed evitate le discussioni. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Cancro

Paolo Fox, oroscopo 23 dicembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Leone

La carica che ti serve arriverà questa settimana dalle stelle. Soprattutto nella prima parte, godrai di una nuova tranquillità, e lo stare in famiglia avrà un effetto rigenerante. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Vergine

Contate fino a dieci e tenete botta. Paolo Fox ammonisce quelli che non sono troppo entusiasti delle festività natalizie, in quanto qualcuno potrebbe essere facile alla polemica. Dosate il linguaggio. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Bilancia

Sei molto più propenso ai sentimenti adesso, e i giorni che ti aspettano sono positivi in questo senso. Relazioni e rapporti familiari ma anche con persone esterne sono stimolanti e felici. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Scorpione

Paolo Fox, oroscopo 23 dicembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Sagittario

In questa settimana il cielo è grandioso: avete la Luna nel segno proprio il 25, e sotto l’albero molti di voi avranno dono come spensieratezza e libertà. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Capricorno

Non pensate troppo al lavoro, anche se c’è trambusto non è detto che ci siate sempre voi nell’occhio del ciclone. Anche se le stelle vi proteggono, rimane qualche “nemico” o “invidioso” della vostra posizione. Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre 2019: Acquario Che fase emozionante: tutti i giorni di Natale sono particolarmente favorevoli, e la presenza di Venere chiaramente porta l’amore. In generale, tutte le relazioni interpersonali sono positive.

Oroscopo Paolo Fox 23 dicembre: Pesci

Per qualcuno l’avvicinarsi delle festività vuol dire sentirsi sotto tono e nostalgici. È chiaro che ognuno di noi ha delle persone che non ci sono più, ma pensare troppo al passato può essere un peso difficile da digerire.

