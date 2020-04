Oroscopo della settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 20 al 26 aprile 2020

La nuova settimana ci si dispiega davanti: altri sette giorni da studiare e intepretare, dal punto di vista astrologico, per tracciare delle linee di previsione dall’Ariete ai Pesci. Vediamo cosa possiamo anticipare con le previsioni di Paolo Fox da lunedì 20 aprile 2020 a domenica 26 aprile 2020.

In questo pezzo, trovate l'oroscopo della settimana di Paolo Fox realizzato in sintesi libera dall'app Astri

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

I buoni guidatori non accelerano mentre sono inchiodati a guardare sul retrovisore. Per evitare di sbattere contro qualcosa davanti a te, guarda dove stai andando, non dove sei stato. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Quando si tratta di determinati argomenti, non è necessario lavorare per amarli. Quando sei impegnato nella loro pratica o studio, naturalmente irradi gioia, come se questo fosse ciò per cui sei stato creato. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Stai cercando di realizzare qualcosa che richiede di scavare più a fondo nei tuoi sentimenti, comportamenti e processi di pensiero. Per questo motivo, ignora tutte le cose meschine e superficiali. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Ironia della sorte, se vuoi la pace, dovrai lottare per essa. Inizia con la costruzione della tua difesa e la costruzione di protezioni protettive per la tua pace, quindi è molto difficile per chiunque farti del male. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Un ritiro non è sempre in fuga dalla scena. Può essere un allontanamento strategico dalle potenziali fonti di problemi e verso la tua stessa essenza. Ogni movimento verso l’equilibrio è un movimento verso la forza. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Hai preso abbastanza rischi per sapere che se rischi più volte allo stesso modo, alla fine, ti sentirai a tuo agio con le cose che una volta ti spaventavano. Questo sta succedendo ora.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Ti chiederai quanta responsabilità dovresti prendere per le emozioni di un’altra persona. Dipende da quale sia la relazione. Pensa che i tuoi livelli di connessione e responsabilità siano commisurati.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

La maggior parte delle dinamiche emotive non sono qualcosa da superare, ma piuttosto qualcosa da accettare. È inutile rifiutare qualsiasi sensazione tu stia provando. Ricorda solo che non devi agire sui tuoi sentimenti.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Vuoi prendere una decisione in base ai tuoi valori e metriche, e altri vogliono che tu faccia ciò per cui funziona e che li soddisfa. Fallo a modo tuo, come un compromesso.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Ognuno è diverso. Saresti sorpreso da dove si trovano le discrepanze e da quanto possano essere vaste. È meglio non dare per scontato che gli altri sappiano e capiscano cosa ti arriva così facilmente.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Sai cosa c’è in ballo e non sei sicuro di quanto tu sia disposto a rischiare. Se dovessi perdere, qual è il tuo piano di backup? Misura quanto impaziente di seguire quel piano e conoscerai la tua prossima mossa.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Ciò che viene mascherato da un problema complesso e sfumato è in realtà abbastanza semplice. Si riduce ad avere il coraggio di fare ciò che è in linea con i propri valori, indipendentemente da quanto sia accettabile per gli altri.

