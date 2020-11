Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 16 al 22 novembre 2020

Ancora una volta ben ritrovati, pronti per il consueto appuntamento con le indicazioni di questa settimana dal cielo. Consultiamo le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 16 novembre a domenica 22 novembre 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Paolo Fox in sintesi libera dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Potresti diventare vittima delle tue stesse manipolazioni, se non stai attento. Trascurare la salute è rischioso in questo momento, poiché puoi rimanere a letto. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Potresti essere tenuto impegnato in ufficio senza alcun lavoro! Gli investimenti effettuati in precedenza potrebbero non dare i rendimenti attesi. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Una nuova fonte di reddito scoperta da te è irta di rischi, quindi procedi con cautela. Potresti essere smentito da qualcuno sul fronte sociale, quindi prendilo con garbo. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Potresti rimanere impegnato in qualcosa di importante, ma sarà un peso che ti toglierà la testa. C’è molto potenziale in un progetto che gestisci in modo indipendente, quindi rendigli piena giustizia. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone È probabile che qualcuno che ti guida sul fronte accademico faccia il tuo destino, quindi vai fino in fondo. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Non c’è momento migliore per chi vuole mettere su famiglia. L’amore e la cura reciproci renderanno il fronte romantico un paradiso per alcuni.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Non esiterai a chiamare il pane al pane in una situazione sociale. Chi cerca un lavoro adatto può aspettarsi un’ottima pausa.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Chi è preoccupato per una presentazione o un progetto può stare tranquillo poiché tutto è destinato ad andare per il verso giusto. Finanziariamente, ti sentirai molto più a tuo agio ora rispetto a prima.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Alcuni input sulla salute da parte di altri si dimostreranno molto utili per renderti totalmente in forma. Ci sono buone possibilità di incontrare qualcuno di interessante.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Qualcuno in cui riponi piena fiducia potrebbe non offrire il suo sostegno. È prevista una riunione di famiglia, ma potresti non farne parte a causa di alcuni impegni precedenti.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

È probabile che la discordia coniugale si risolva quando decidi di ricominciare da capo nella tua relazione attuale.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Le campane nuziali possono suonare per coloro che sono fermi sul fronte romantico. Un pellegrinaggio è in programma e si rivelerà un vantaggio per la mentalità religiosa.

