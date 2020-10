Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 26 ottobre al 1 novembre 2020

Si ripete il consueto giro: la settimana nuova è alle porte e noi cerchiamo di anticipare le mosse degli astri. Vediamo cosa cambia con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre 2020.

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox in riassunto libero dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Le azioni di qualcuno potrebbero farti vedere rosso, ma cerca di diffondere la situazione, piuttosto che aggravarla. È probabile che le tue aspirazioni romantiche si realizzino presto. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Alcuni possono adottare una soluzione migliore per il pendolarismo. È probabile che presto verrà offerto il possesso di una casa o di un appartamento. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli C’è bisogno di pensare fuori dagli schemi sul fronte professionale per concepire qualcosa di originale. Il rimborso del prestito non porrà alcun problema, in quanto prevedi le tue spese. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Rimarrai colpito da tutto ciò che sai di qualcuno che è entrato di recente nella tua vita. Chi procede fuori città rischia di fare una buona velocità e di arrivare a destinazione senza problemi. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Spendere soldi per una giusta causa non sarà un problema, ma rimarrai morto di fronte a spese inutili. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Fai molta attenzione a finire qualcosa che ti è stato affidato sul fronte professionale, poiché qualsiasi ritardo può andare contro di te.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Si prevede molta fama e onore sul fronte professionale. Qualcosa che ottieni sul lavoro rischia di essere elogiato a tutto tondo.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Potresti pensare ad alcune idee per aumentare i guadagni. Nonostante tu sia irregolare negli allenamenti, sarai in grado di condurre una vita sana.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Qualcuno in famiglia può irritarti e farti vedere rosso. Più ci pensi, più ti ecciti e sai cosa viene accennato!

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Questo è il momento giusto per entrare nel ritmo del lavoro. Stai per goderti una vacanza che stavi programmando da tempo.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

È probabile che la costruzione della casa venga completata senza ritardi. La vita professionale procede senza intoppi, poiché riesci ad affermarti sul fronte del lavoro.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Il denaro non porrà alcun problema. Sarai in grado di prepararti bene per una competizione sul fronte accademico. La salute rimane soddisfacente.

