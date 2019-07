Oroscopo di giovedì 4 luglio, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 4 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 3 luglio 2019.

Oroscopo di giovedì 4 luglio 2019, le previsioni

Ariete

Poiché Venere, il pianeta dell’armonia, si unisce al Sole scoprirai che i problemi familiari sono molto più facili da affrontare. Eventuali controversie minori che potresti aver avuto possono e devono essere risolte nei prossimi giorni.

Toro

Sarai in movimento in un modo o nell’altro prima della fine della settimana, quindi preparati a salire e andare nel momento in cui arriva l’invito all’azione. Non deve essere un’esperienza traumatica. Concentrati sulla tua destinazione ma goditi anche il viaggio.

Gemelli

Quello che possiedi e quello che guadagni potrebbe essere in primo piano nella tua mente, ma non lasciarlo sminuire dalle tue attività sociali. E non credere per un momento che per ottenere il massimo divertimento dalla vita devi pagare cifre esorbitanti. Il vero divertimento è gratis.

Cancro

Venere, pianeta dell’amore e dell’armonia, si muove nel tuo segno oggi, portando con sé un’aria di rilassamento e la sensazione che tutto sia buono. Questo potrebbe non essere vero per tutti, ovviamente, ma è certamente vero per te.

Leone

Oggi aiuterai qualcuno che è nel bisogno senza che ti venga chiesto e la tua generosità ti ripagherà quando sarai tu ad aver bisogno di assistenza. Chiunque pensi che ti interessi solo di soldi e successo non sa nulla di chi sei veramente.

Vergine

Ascolti il ​​tuo cuore o ascolti i tuoi amici? Poiché stanno dicendo la stessa cosa, non dovrebbe essere una decisione difficile. Se prendi i pezzi migliori da entrambi, allora tutti saranno felici, ma nessuno più di te.

Bilancia

Una figura di autorità ti guarderà con gentilezza oggi e se fai ciò che puoi per ripagare la fiducia in te potrebbe essere l’inizio di una relazione proficua. La tua capacità di andare d’accordo con tutti i tipi di persone ti avvantaggerà in modi inaspettati.

Scorpione

Poiché sei così irrequieto di recente, a qualcuno potrebbe sembrare che tu stia cercando di evitarli, ma non è vero. È solo che devi assicurarti di avere la libertà di andare e venire come ti pare, e questo significa non avere bagagli emotivi.

Sagittario

Qualcuno di cui non saresti normalmente attratto è nei vostri interessi. Perché? Molto probabilmente è perché puoi percepire che, sotto la pelle, voi due siete in realtà molto simili. In effetti potreste fare un’ottima squadra.

Capricorno

Venere, pianeta dell’armonia, si muove oggi nell’area delle relazioni, quindi se stai cercando l’amore, ci sono tutte le possibilità che lo troverai. E se non lo stai cercando? Un impegno esistente crescerà sempre più forte.

Acquario

Oggi potresti non avere molto voglia di lavorare, ma va bene. L’attività cosmica nell’area benessere ti incoraggia ad adottare un approccio più rilassato alla vita, almeno per il momento. Perché esaurirti quando non devi?

Non ha senso cercare di nascondere i tuoi sentimenti perché possono facilmente essere letti in faccia. Pesci è un segno emotivo e hai disperatamente bisogno di uno sfogo per i sentimenti che ora ti stanno attraversando. Che siano buoni o cattivi, non puoi negarli.

