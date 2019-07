Oroscopo di martedì 2 luglio 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 2 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 29 giugno 2019.

Oroscopo di sabato 29 giugno 2019, le previsioni

Ariete

Le altre persone stanno trascinando i loro talloni, o tu ti stai muovendo troppo in fretta? Con il pianeta dominante Marte dalla tua oggi non ci sarà alcun arresto e nessuna cattura. La velocità massima è tutta per l’Ariete!

Toro

Se qualcuno ti bersaglia di critiche nei prossimi giorni è solo perché sono gelosi della tua popolarità e del tuo successo. Più dicono che stai facendo le cose sbagliate, più puoi essere sicuro che le stai facendo bene, quindi continua così.

Gemelli

Questo è il momento per divertirsi con le persone che condividono il tuo amore per la vita. Sì, certo, devi prendere sul serio le tue responsabilità ma non così seriamente da non poterti divertire.

Cancro

Mentre Marte si sposta nell’area dei soldi oggi diventerai sempre più determinato a guadagnare ciò che pensi di meritare, che è molto più di quello che stai ricevendo in questo momento.

Leone

Marte nel tuo segno nel corso del prossimo mese o giù di lì garantisce che qualsiasi sfida tu faccia la supererai. Hai sempre avuto una grande opinione delle tue capacità.

Vergine

I pianeti avvertono che non è un buon momento per rischiare quando si tratta di persone che possiedono più potere e influenza di te. Anche se credi che ciò che stanno facendo sia sbagliato, per il momento sarebbe saggio mantenere le tue opinioni per te stesso.

Bilancia

Stai vedendo le cose nel modo in cui sono o nel modo in cui vorresti che fossero? Se hai problemi a rispondere a questa domanda, chiedi aiuto a persone di cui ti puoi fidare. A volte gli altri possono vedere ciò che siamo troppo vicini per riconoscere.

Scorpione

Alcune delle persone con cui hai a che fare sul fronte del lavoro o in altre situazioni competitive sono più spaventate di te di quanto tu ne abbia bisogno, quindi sii coraggioso e agisci come se non puoi perdere.

Sagittario

Non devi scusarti per chi sei o cosa fai; al contrario, gli altri dovrebbero scusarsi con te per non essere in grado di pensare o agire abbastanza velocemente. Inizia a cercare persone e luoghi che ti offrano più di una sfida.

Capricorno

Potresti avere l’impressione che tu possa farla franca con qualsiasi cosa, e forse puoi farlo, ma i pianeti ti avvisano che se sbagli e commetti un errore potrebbe costarti un sacco di tempo. Sai quanto odi perdere denaro, quindi non essere avventato.

Acquario

La domanda di oggi è: “Posso contare su altre persone per ottenere ciò che desidero?” Mentre Marte si sposta nel tuo segno opposto devi assicurarti che partner e colleghi condividano le tue ambizioni. Se non lo fanno, allora vai avanti.

Pesci

Rallenta e riprendi fiato. Mentre Marte si sposta nell’area di lavoro e benessere, oggi è della massima importanza che tu sia nella migliore forma fisica possibile per affrontare le molte sfide interessanti che ti attendono.

