Oroscopo di marzo 2021: le previsioni del mese

La primavera è alle porte, ma prima bisogna decifrare il mese più indecifrabile di tutti: ecco quello che accadrà secondo il nostro nuovo oroscopo del mese di marzo.

Oroscopo marzo: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo marzo: Ariete

Tendi a diventare clamoroso quando si tratta dei tuoi amici. Sii audace e accetta un invito a socializzare con un altro gruppo.

Oroscopo marzo: Toro

Non è facile interpretare la Bella della Bestia di qualcun altro. Ricorda solo che c’è un cuore d’oro sotto quell’esterno da grizzly.

Oroscopo marzo: Gemelli

Tutti sentono il bisogno di reinventarsi, ma non esagerare. Prova il “nuovo” te con gli amici per vedere se sei ancora riconoscibile.

Oroscopo marzo: Cancro

Un salvataggio dell’ultimo minuto potrebbe non essere l’ideale, ma allora? Segui la regola pratica per scappare da un aeroporto afflitto da ritardi: prendi il primo aereo.

Oroscopo marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo marzo: Leone

I tuoi cari stanno mettendo alla prova i confini (e la tua pazienza). Ma c’è del merito? Potrebbero inavvertitamente espandere i tuoi orizzonti.

Oroscopo marzo: Vergine

Non snobbare un’offerta che sembra al di sotto di te. Ogni ghianda porta in sé una potente quercia. Un’associazione iniziata ora produrrà risultati straordinari.

Oroscopo marzo: Bilancia

All’inizio sembra che tu sia stato lasciato con la borsa, ma dai un’occhiata all’interno. Potresti scoprire che ti è stata offerta un’opportunità straordinaria.

Oroscopo marzo: Scorpione

Tu e un collega siete legati come un matrimonio combinato. Ma chi lo sa? Potreste crescere fino a piacervi.

Oroscopo marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo marzo: Sagittario

Un’osservazione improvvisata ti fa partire. Questa persona è subdola? O sei agitato? È probabile che sia un mix di entrambi.

Oroscopo marzo: Capricorno

È incredibile come l’avversità faccia emergere i punti di forza nascosti in una partnership. Stavi puntando il dito e ora sei solidamente in sella.

Oroscopo marzo: Acquario

Il cielo è il limite, ma tieni entrambi i piedi per terra. Sei stato inciampato troppe volte per credere di avere carta bianca come dice la gente.

Oroscopo marzo: Pesci

I confronti non devono essere emotivi e rumorosi. Più mantieni la calma, più forte ti imbatti.

