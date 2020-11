Oroscopo di novembre 2020: le previsioni del mese

Ancora una volta ben ritrovati, in questo cambio di mese da quello di ottobre a quello di novembre. Sarà un mese particolare, per via dell’emergenza Covid: ma vediamo cosa ci suggeriscono le stelle con il nostro nuovo oroscopo del mese di novembre.

Oroscopo novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo novembre: Ariete

Tutto andrebbe bene insieme se solo tu potessi risolvere questo problema. Ricorda che è l’ostacolo che indica la strada per la svolta, non la risposta facile.

Oroscopo novembre: Toro

A volte è difficile vedere che il partner ha una vita al di fuori di te. Un po’ di sensibilità in questo mese torna utile.

Oroscopo novembre: Gemelli

Hai ricominciato da capo e non hai voglia di rimescolare il passato. Eppure il passato vuole rivisitarti. Controlla. Potrebbe essere una bella sorpresa.

Oroscopo novembre: Cancro

Non hai bisogno di una garanzia per andare avanti, solo una buona pacca sulla spalla. Lo spettacolo di sostegno di questo mese solleva gli spiriti cupi.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo novembre: Leone

Miri a rifiutare l’approvazione finché qualcuno non si dimostra. Potresti volerlo invertire. L’incoraggiamento è più motivante di un atteggiamento “mostrami”.

Oroscopo novembre: Vergine

Perché quando tutti accettano una risposta, inizi ad essere ansioso? È perché sai che qualcosa viene trascurato. È la maledizione del pensiero critico.

Oroscopo novembre: Bilancia

I problemi degli altri potrebbero diventare tuoi se non sei vigile. Rafforza oggi i confini personali.

Oroscopo novembre: Scorpione

Smetti di fissarti su quell’elemento mancante perché non ne hai bisogno. Si potrebbe anche sostenere che la sua assenza potrebbe essere la cosa che garantisce il successo.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo novembre: Sagittario

Hai lavorato duramente per ottenere l’approvazione di qualcuno. Così difficile, infatti, potresti non averne più bisogno. Solo tu puoi conferire fiducia in te stesso.

Oroscopo novembre: Capricorno

Prima di firmare per l’ultima causa, controlla per vedere cosa ne ottieni. Può sembrare egoista, ma perché i vip sono raramente altruisti.

Oroscopo novembre: Acquario

Scopri la bellezza del potere di veto. È più che dire no. Costringe le persone a tornare al tavolo da disegno per redigere un piano migliore.

Oroscopo novembre: Pesci

Vieni chiamato per occuparti di affari in sospeso. Sì, è scomodo, ma provvedi. Sarai felice di averlo fatto.

Aggiornamento ore 10.00