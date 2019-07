Oroscopo di sabato 13 luglio, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 13 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 12 luglio 2019.

Oroscopo di sabato 13 luglio 2019, le previsioni

Ariete

Fai attenzione a qualcuno che è completamente inadatto per te. Restaci insieme e divertiti con tutti i mezzi, ma non pensare oltre. I pianeti avvertono che la cosa probabilmente finirà con la stessa rapidità con cui è iniziata.

Toro

Potresti riuscire a svolgere un compito meglio di chiunque altro, ma ciò non significa che devi farlo. Hai chiaramente abbastanza nel tuo piatto, quindi perché rendere le cose difficili per te assumendoti ulteriori responsabilità?

Gemelli

La pressione potrebbe essere forte ma tu hai quello che serve per affrontarla. I problemi domestici, in particolare, non devono diventare un’ossessione. Ci sono questioni più importanti su cui concentrarsi.

Cancro

Anche se ti piace fingere di essere duro, in realtà sei piuttosto fragile e quello che qualcuno dice di te oggi potrebbe fare molto male. Lo intendono davvero? Probabilmente no, ma questo non ti impedirà di arrabbiarti dentro. Non farlo vedere.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

Potresti essere tentato di spendere soldi in qualcosa di brillante che attira la tua attenzione oggi, ma te ne pentirai domani quando ti renderai conto di quanto è costato e cos’altro potresti comprare. Potrebbe non essere troppo tardi per ottenere un rimborso.

Se ti butti in un nuovo piano o progetto oggi probabilmente starai cercando una via d’uscita domani, quindi pensa prima di agire. Solo perché gli altri ronzano qui, là e ovunque, non significa che devi fare altrettanto.

Bilancia

È possibile essere troppo generosi per il tuo bene? Sì, lo è, e i pianeti avvertono che potresti facilmente essere persuaso a investire una grossa parte del tuo tempo e denaro in qualcosa che semplicemente non vale la pena.

Scorpione

Non devi lasciare che i tuoi sentimenti personali interferiscano con ciò che deve essere fatto sul fronte del lavoro nei prossimi giorni. Alcune cose sono pubbliche e alcune cose sono private e se non conosci la differenza dovrai imparare velocemente!

Aggiornamento ore 12.00

Sagittario

Qualcuno in una posizione di autorità può essere meno che inutile per quanto ti riguarda, ma ricorda che hanno molto più potere di te. Non devi essere d’accordo con quello che dicono, ma non devi nemmeno combatterli.

Capricorno

Potresti essere sicuro di poter gestire qualsiasi tipo di crisi ma i pianeti avvertono che qualcosa oggi potrebbe sorprenderti. Chiedi aiuto se ne hai bisogno: non devi affrontare le sfide da solo.

Acquario

Se fai una piccola modifica ad una cosa oggi potrebbe avere un effetto a catena su un certo numero di altre cose e prima che tu lo sappia tutto andrà in aria. Forse, in questa occasione, dovresti lasciare le cose così come sono.

Pesci

Se la vita sembra un po’ complicata al momento, probabilmente è perché lo stai rendendo complicato senza una buona ragione. Puoi renderti le cose più facili oggi rifiutando di essere coinvolto in questioni che non ti riguardano direttamente.

Aggiornamento ore 15.00