Oroscopo di venerdì 21 giugno 2019, segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 21 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 20 giugno 2019.

Oroscopo di venerdì 21 giugno 2019, le previsioni

Ariete

La situazione lavorativa è quella che è, ma al momento non potete aspirare a qualcosa di meglio. Cercate di tenere botta in attesa di tempi migliori.

Toro

Vi potreste sentire stanchi molto facilmente, e non è per le alte temperature. Probabilmente siete in attesa di qualche nuovo stimolo.

Gemelli

Solita vita, solite storie? Provate a cambiare qualcosa, anche se cercate di non lanciare troppo lontano il sassolino per non perdere riferimenti.

Cancro

Perché non cercate di ritagliarvi uno spazio soltanto per voi? Ultimamente vi state dedicando tanto agli altri, ma non trascuratevi.

Aggiornamento ore 9.00

Leone

Tenere il punto non serve, cercate un punto di incontro per risolvere la questione con una persona che vi sta a cuore e con cui siete in disaccordo.

Vergine

La sessualità va a gonfie vele in questo periodo, ma arriverà il tempo di decidere che direzione dare alla vostra relazione.

Bilancia

Siete particolarmente attratti da una nuova conoscenza: non c’è nulla di male ad approfondire, a meno che non siate già impegnati!

Scorpione

Si sta avvicinando una fase non particolarmente tranquilla, aspettatevi qualche problemino sul lavoro ed occhio anche alla sfera delle amicizie.

Aggiornamento ore 11.00

Sagittario

Siete in una fase di acuta diffidenza, stentate a dare fiducia alle persone attorno a voi. Va bene stare in campana, ma non allontanatevi da tutti.

Capricorno

La vita sentimentale sta prendendo una piega abbastanza positiva, per cui lasciatevi trasportare da questa ondata piacevole.

Acquario

Sul lavoro l’impegno è tanto ma anche i riconoscimenti che arrivano legittimano gli sforzi. Attenzione soltanto a non abituare troppo bene il datore di lavoro.

Pesci

Vi serve una vacanza, appena potete, questo è certo. Ci possono essere diversi pesi su di voi in questo momento, e le responsabilità sul lavoro sono uno di questi.

Aggiornamento ore 15.00