Oroscopo oggi 12 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Oroscopo oggi 12 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per...

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 12 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 6 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 12 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 12 dicembre: Ariete

Quanto sarebbe bello che tutti obbedissero alle vostre strategie e idee: in fondo cosa chiedete, se non amore e condivisione? Ma, amici, il mondo non è mai un posto completamente roseo, e sono più le nubi grigie da scacciare che i cieli tersi. Oroscopo 12 dicembre: Toro

E anche questa è fatta: un’altra preoccupazione in meno sul fronte finanziario risolta di buon ora. Ora? Avanti con la prossima: e con un weekend di mille incroci, la tensione sale alle stelle.

Oroscopo 12 dicembre: Gemelli

L’amore è un viatico che vi permette di resistere a tutto, anche se non è facile di fronte ai troppi terremoti emotivi. Tenete duro, sono i giorni sereni quelli che contano.

Oroscopo 12 dicembre: Cancro

Avete risolto un piccolo allarme finanziario e vi potete preparare alla grande per un fine settimana denso di importanti e divertenti appuntamenti. E’ possibile una gita fuori porta.

Oroscopo 12 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 dicembre: Leone

Ci siamo Leone: oggi è il giorno dei motori che rombano, domani si parte e Sabato sarà il clou. Godetevi tutto, ve lo siete meritato. E incorniciate i ricordi nella memoria, anzi scolpiteli. Oroscopo 12 novembre: Vergine

Un giorno in più di frenesia, con qualche piccolo intoppo sentimentale, che però vi permette di fare chiarezza ancora una volta su chi conta davvero per voi.

Oroscopo 12 dicembre: Bilancia

State facendo tutto per dovere affettivo, e per corroborare l’amore più grande che esista, quello della famiglia, ma non dimenticate che esiste anche il cosiddetto ‘io’.

Oroscopo 12 dicembre: Scorpione

Che fatica starvi dietro emozionalmente: è importante capire quanto e come si debba mediare circa le esigenze personali e quelle di coppia.

Oroscopo 12 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 dicembre: Sagittario

Gli affetti sono il vostro motore, la famiglia il vostro guscio, ma intorno a voi quelle che vedete sono persone, non marionette. Dopo tempo, parecchio tempo, lo iniziate a capire e questo vi avvantaggia.

Oroscopo 12 dicembre: Capricorno

Il partner è accanto a voi, ancora una volta, per accompagnarvi in una avventura a cui tutti tenete particolarmente: cosa aspettate a ringraziare, a godervela e a tenerla a mente per quando invece pioverà?

Oroscopo 12 dicembre: Acquario

Non dimenticate di prendervi cura della vostra salute, prima psicologica e poi fisica, perchè se ci sono troppe cose da fare oggi e nel weekend, questo non significa che dobbiate farle tutte insieme. Oroscopo 12 dicembre: Pesci

Soldi, soldi e ancora soldi. Sono il vostro cruccio, la vostra debolezza. Allora perchè qualche giorno fa avete temporeggiato, fischiettando sulle ceneri dello stesso problema seppellito senza troppa fortuna sotto il tappeto della finta indifferenza? Siate coerenti e pacati nei giudizi.

