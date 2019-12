Oroscopo di Branko oggi 11 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 11 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 11 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 11 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko bisogna tenere alta l’asticella dell’attenzione oggi nel mondo del lavoro, soprattutto con i capi ufficio. Anzi, provate proprio ad evitare le polemiche. Oroscopo 11 dicembre Branko: Toro

Per Branko oggi siete abbastanza operativi su diversi fronti, ma anche piuttosto tesi. C’è al contempo una buona aria di fortuna da giocarsi.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko la novità di oggi potrebbe arrivare da una svolta in senso ottimale per questioni di natura burocratica, legale o amministrativa.

Oroscopo 11 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko nonostante diverse opposizioni astrali avrete una Luna positiva che vi permette di gestire al meglio alcune incomprensioni d’amore e anche per mettere su le basi per una programmazione a cui tenete.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 11 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 11 dicembre Branko: Leone Secondo Branko fate attenzione perchè il troppo stress può portare qualche problema di salute. Del resto più lavorate e più farete soldi: e questa è una fase cruciale per la carriera. Oroscopo 11 dicembre Branko: Vergine Per Branko siete molto positivi oggi, specie in famiglia: una volta superate alcune incomprensioni di fondo, riuscite a vedere con chiarezza la natura positiva dei vincoli profondi. Oroscopo 11 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko è un momento di atmosfere amorose, con la Luna piena che alimenta romanticismi, idee struggenti e progetti a lungo raggio. Oroscopo 11 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko nonostante qualche problemino legato alla salute il quadro celeste e la bella influenza della luna porta un miglioramento della sfera amorosa e anche sessuale. Oroscopo 11 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 11 dicembre Branko: Sagittario Per Branko attenzione a persone o cose che possono farvi essere nervosi. Al contrario provate a ragionare, a essere creativi e a concentrarvi sulle idee e i progetti positivi. Oroscopo 11 dicembre Branko: Capricorno Per Branko oggi è un giorno in cui sono favorite le iniziative legate alla manualità, alla iniziativa pratica. Oroscopo 11 dicembre Branko: Acquario Per Branko che bella giornata oggi per voi: un grande salto di qualità dal punto di vista sentimentale e nell’armonia di famiglia. Oroscopo 10 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko è un giorno di full immersion sia nel lavoro che nello studio, mentre per quanto riguarda i rapporti familiari, c’è necessità di agire da collante sia nella coppia che nel rapporto con figli o familiari prossimi.

Aggiornamento ore 9.30