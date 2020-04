Oroscopo oggi 13 aprile 2020: le previsioni di Pasquetta

Dopo la Pasqua, c’è il lunedì di Pasquetta: festa molto amata da tutti noi, che purtroppo quest’anno siamo costretti a casa, e non a causa delle condizioni meteo! Vediamo invece quali sono le previsioni dalle stelle con l’oroscopo di oggi.



Nell’articolo trovate i pronostici di oggi, 13 aprile 2020, che potete mettere a confronto con gli altri oroscopi del giorno.

Oroscopo 13 aprile: Ariete

Hai sempre pensato che il tuo compleanno dovrebbe essere una festa nazionale, ma quest’anno decidi di fare davvero di tutto. Che leader che sei!

Oroscopo 13 aprile: Toro

Le idee e gli ideali attirano così tante direzioni che sembra un coro a casa tua. Ora ecco che arriva la luna con un messaggio di lavoro e salute. Noioso, dici?

Oroscopo 13 aprile: Gemelli

Il desiderio di farsi un nome, di essere conosciuti e accreditati per ciò che fai è in cima alla tua lista dei desideri, ma vuoi anche “essere lì” per coloro a cui tieni.

Oroscopo 13 aprile: Cancro

Pianeti allegri pulsano nel tuo settore del lavoro. Allo stesso tempo, la luna accentua la necessità di fare una dichiarazione su come vivi.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 13 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 13 aprile: Leone

Parliamo di febbre primaverile! La follia comporta comunicazioni personali. Ammettilo, alcuni cosiddetti colleghi sono poca roba. Cerca di essere gentile e paziente.

Oroscopo 13 aprile: Vergine

Pensala in questo modo: il denaro non è tutto. Alcuni dei tuoi vantaggi lavorativi sono davvero piuttosto buoni. Per il resto, i tipi dritti dovrebbero essere in grado di elevarsi al di sopra delle piccole cose.

Oroscopo 13 aprile: Bilancia

La luna irradia direttamente su di te e qualcosa riguardo una partnership. Forse è amore, forse no. Qualunque cosa. Allo stesso tempo, Giove sorride sulla tua situazione familiare.

Oroscopo 13 aprile: Scorpione

Ricordi! Sogni di tanto tempo fa. La luna irradia splendore nella tua casa di segreti, se avessi saputo allora cosa sai adesso…

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 13 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 13 aprile: Sagittario

La Luna irradia follemente, appassionatamente, sulla tua casa dell’amicizia. Non ti negherai nulla, quindi cerca di non farti prendere.

Oroscopo 13 aprile: Capricorno

Giove interpreta il padrone di casa nella tua casa. La luna accentua la tua carriera. Ti piace divertire e farlo bene. Prepara il terreno per i prossimi eventi che coinvolgono gli amici.

Oroscopo 13 aprile: Acquario

Una soglia bassa per la noia si abbina al momento per uno così carino, spiritoso e saggio, eppure la varietà che ti impedisce di andare in crack è una sfida per alcuni. Non spingere.

Oroscopo 13 aprile: Pesci

La tua scena ricorda quella della Vergine. Vi conoscete? Forse dovresti. La decisione prevede denaro. Forse reddito condiviso come eredità o fondi comuni di investimento.

Aggiornamento ore 10.00