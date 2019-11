Oroscopo oggi 29 Novembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Oroscopo oggi 29 Novembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per...

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 29 novembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 29 Novembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 28 novembre 2019.

Oroscopo 29 novembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 novembre: Ariete

E insomma, ieri proprio non è stato un giorno di svago. Dopo l’inizio ottimale, le tensioni in famiglia vi hanno portato fino al risveglio odierno, in cui la zavorra è molto pressante. Pazientate. Oroscopo 29 novembre: Toro

Alle forti preoccupazioni emotive e a quelle legate ai familiari si legano quelle ormai ataviche in questo Novembre fosco legate ai soldi. Siete agli sgoccioli, ma anche certi che la programmazione non vi lascia vedere tutto nero. Ancora un pò di pazienza.

Oroscopo 29 novembre: Gemelli

Il partner vi ha chiesto ancora una volta uno sforzo di comprensione, lo avete fatto, ne siete fieri, ma vi siete guardati intorno alla ricerca della classica domanda: “e tu come stai?”. Niente da fare però.

Oroscopo 29 novembre: Cancro

Che maturità, che lungimiranza: questa è un’altra giornata in cui se esistessero le incoronazioni per la saggezza, voi sareste Re.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 29 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 novembre: Leone

Nel mentre si approssima ormai una fase cruciale per la vostra carriera professionale, negli amori il mare placido del lago del vostro confort si bea di una stabilità che dovreste tenere a mente per i momenti bui. Oroscopo 29 novembre: Vergine

Le difficoltà fisiche di ieri, delle quali peraltro nemmeno vi siete lamentati, portano oggi strascichi non tanto in voi quanto nei vostri cari. Che bella la vostra pacatezza, potreste contagiare anche il partner.

Oroscopo 29 novembre: Bilancia

La burrasca, invece, per i Bilancia è dietro l’angolo oggi perchè ancora una volta la vostra abnegazione non si sposa con la disparità di vedute di chi non è mai all’altezza dei vostri standard di urgenza.

Oroscopo 29 novembre: Scorpione

Il limbo in cui vi trovate vi porta per metà giorno ad annegare nel cattivo umore e per metà a provare a raggiungere la riva. Il partner è lì, in questa fase, a tenervi forte tenendo botta, ma provate ogni tanto a esser anche voi salvagente.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 29 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 novembre: Sagittario

Che rabbia oggi, che avete dentro. Ma, forse, non sarà figlia del picco di noia che improvvisamente vi assale? In fondo avete vissuto una settimana di adrenalina pura e adesso l’apatia improvvisa è una gabbia per la vostra foga.

Oroscopo 29 novembre: Capricorno

Il pensiero delle festività vi porta a irradiare un pò di luce nel plumbeo di questo inizio fine settimana in cui non avete un granché di cui occuparvi a parte i pensieri della noiosa routine.

Oroscopo 29 novembre: Acquario

Se volare basso ti aiuta e non aspettarti alcunché di buono, d’altra parte gestire al meglio ogni piccola crepa dei terremoti che siete pronti a dribblare vi dà la percezione di aver tutto sotto controllo. Oroscopo 29 novembre: Pesci

E’ un cielo terso quello che vi attende oggi, e apre una fase rosea in cui i guadagni sono tangibili e percettibili, come anche la sagacia nel gestirli.

Aggiornamento ore 9.30