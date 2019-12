Oroscopo oggi 3 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 3 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 3 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 2 dicembre 2019

Oroscopo 3 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 dicembre: Ariete

Nonostante abbiate ottenuto parzialmente ciò per cui avete lavorato ieri, lo strascico emotivo lasciato da chi prova invidia di voi vi attanaglia, ma non si può sempre piacere a tutti, giusto? Oroscopo 3 dicembre: Toro

Siete in bilico, vorreste sentirvi più felici dopo la svolta positiva delle ultime ore, ma ormai siete troppo vaccinati per non pensare ai problemi che vi aspettano. Prepararvi però non significa forzarvi al malumore.

Oroscopo 3 dicembre: Gemelli

La situazione dal punto di vista emotivo è bivalente, continuate a dipendere dal partner e anche se oggi sembra andare alla grande, non è normale nè naturale che la vostra gioia sia lo specchio di quella altrui.

Oroscopo 3 dicembre: Cancro

Qualche noia familiare vi ha incrinato l’umore, ma siete così incredibilmente occupati sul fronte lavorativo che proprio non ce la fate a dare a questo tutto il peso che necessita.

Oroscopo 3 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 dicembre: Leone

La fucina di idee che avete aperto da qualche tempo nella vostra testa continua produrre gemme e perle che fanno inorgoglire chi vi sta intorno. Oroscopo 3 novembre: Vergine

Al momento godete di una tale forza e energia che le persone intorno a voi oggi faranno fatica a reggerne il peso.

Oroscopo 3 dicembre: Bilancia

Un momento di svolta dal punto di vista dei rapporti intimi può segnare il passo verso ulteriori impegni: ma non sarà forse arrivato il momento di dire un sì fatidico?

Oroscopo 3 dicembre: Scorpione

Da domenica avete nuova verve, anche se gli sbalzi di umore non vanno via del tutto e un cruccio di salute vi allarma. Siate più sereni.

Oroscopo 3 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 dicembre: Sagittario

Che gioia nel vedere come la famiglia si allarghi e quanto voi continuate a essere epicentro di tutto. Non vi fate prendere da altre ansie, questo è ciò che conta.

Oroscopo 3 dicembre: Capricorno

Il partner è per voi eccessivamente pragmatico e poco sentimentale, ma allora pensateci voi ad accendere la fiammella, che lui si occupa di riempire le dispense.

Oroscopo 3 dicembre: Acquario

E’ importante continuare a galleggiare intorno a uno stato di sicurezza sul piano della salute, non vi trascurate. Oroscopo 3 dicembre: Pesci

Ma perchè non dare retta a chi vi sta intorno e smetterla di concentrarvi su cose fuorvianti? A volte anche Peter Pan si assume le responsabilità.

