Oroscopo di Branko oggi 3 dicembre 2019: le previsioni odierne dell’astrologo segno per segno

Che cosa dicono oggi le stelle secondo l’oroscopo di Branko? Cosa c’è all’orizzonte, segno dopo segno? Ecco cosa prevede il noto astrologo.

Considerato, insieme a Paolo Fox uno dei principali esperti di astrologia, personaggio noto soprattutto per le sue numerose partecipazioni in diversi programmi televisivi, Branko non ha bisogno di presentazioni: è senza alcun dubbio uno dei nomi più in vista nel panorama della astrologia. Difficilmente qualcuno si chiede chi è Branko ma qui è possibile scoprire di più sul suo conto.

Esperto di oroscopi, Branko, tutti i giorni, su diversi canali, diffonde le sue informazioni astrali per rendere noto ciò che stelle, pianeti e satelliti prevedono per i nati sotto ognuna delle dodici case dei segni.

In particolare è piuttosto noto, da anni, il suo oroscopo mattutino per la nota radio RDS. Ma Branko ha anche condotto per oltre dieci anni una rubrica di oroscopo nel programma Uno Mattina, ed inoltre per programmi come La prova del cuoco, oppure presso i programmi di Maurizio Costanzo, e anche Domenica In.

E’ altrettanto seguitissimo il suo quotidiano oroscopo per Il Messaggero e Chi.

Leggiamo l’oroscopo di Branko per la giornata del 3 dicembre 2019: consigli in base alle stelle, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci, rispetto ai consigli di Branko del giorno precedente.

Oroscopo 3 dicembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 dicembre Branko: Ariete

Secondo Branko è tempo di una profonda riflessione circa le possibilità di avviare un nuovo percorso progettuale, una idea oppure a come investire i propri denari. Oroscopo 3 dicembre Branko: Toro

Per Branko oggi lavorano per voi “Venere e Luna” che alimentano una spiccata femminilità in grado di ingentilire anche l’uomo: questo favorirà uno sprint sul fronte familiare e nei rapporti coi parenti stretti, in famiglia, e nelle amicizie.

Oroscopo 3 dicembre Branko: Gemelli

Oggi, per Branko siete una fucina di iniziative a che se attraversate fasi critiche. Inoltre l’amore muove le acque in modo vibrante per voi oggi.

Oroscopo 3 dicembre Branko: Cancro

Per voi, Branko nonostante alcune lamentele burocratiche e alcuni obblighi contrattuali e professionali, ve la caverete alla grande ottenendo anche encomi.

Aggiornamento ore 6.00 Oroscopo 3 dicembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione Oroscopo 3 dicembre Branko: Leone Secondo Branko una certa ostilità di Marte vi complica le cose nel lavoro, affari, ma dal punto di vista pratico siete favoriti da quadri astrali che lavorano per voi. Oroscopo 3 dicembre Branko: Vergine Per Branko siete alla ricerca di risposte, e questo non soltanto per chi è alla ricerca di un lavoro, ma anche nelle questioni pratiche ed emotive. E fatelo oggi: il cielo astrale è positivo. Oroscopo 3 dicembre Branko: Bilancia Come afferma Branko c’è il lavoro ottimale di Sole in Sagittario,che porterà ottimismo e news intriganti per gli affari, in attesa di un inizio di anno pirotecnico. Oroscopo 3 dicembre Branko: Scorpione

Per voi Branko fin dalle prime ore oggi l’influsso di Venere,vi porta a lavorare per ottenere una migliore emancipazione e forza d’azione. Del resto, c’è un piano astrale che incoraggia anche la fortuna. Oroscopo 3 dicembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci Oroscopo 3 dicembre Branko: Sagittario Per Branko oggi metà del tempo lo spenderete per cercare delle risposte. Nello stesso tempo ardete dal desiderio di spiegarvi, chiarirvi e farvi comprendere al meglio quanto a intenzioni con gli affetti. Oroscopo 3 dicembre Branko: Capricorno Per Branko si aprono le porte oggi per una bella storia d’amore, grazie alle influenze di Giove che opera con la Luna crescente in Pesci. Datevi da fare, non siate timidi. Oroscopo 3 dicembre Branko: Acquario Per Branko, è il momento di prestate attenzione a cosa succede di profondo sulla vita affettiva, anche se le noie professionali, gli obiettivi di carriera e gli avversari vi distraggono. Oroscopo 3 dicembre Branko: Pesci Oggi Branko ecco la Luna che porta tragitti ottimali in amore, affari, e anche salute. Certo, non tutto oggi: ma lavorate perchè accada.

Aggiornamento ore 9.30