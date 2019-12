Oroscopo oggi 2 dicembre 2019: ecco cosa prevedono le stelle segno per segno

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 2 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 2 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi e quelle dell’astrologo Branko, ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera per il 29 novembre 2019.

Oroscopo 2 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 2 dicembre: Ariete

La settimana non si apre con molta convinzione, specie perché alcune importanti decisioni della vostra vita, purtroppo, non dipendono solo dalla vostra volontà. Calma e gesso. Oroscopo 2 dicembre: Toro

Il partner vi ha dato grande forza, malgrado tutto le ansie vi divorano perchè il fine settimana non ha portato via i grossi problemi in cui annegate. C’è una strada, ma è lastricata di difficoltà e vorreste risolvere tutto subito.

Oroscopo 2 dicembre: Gemelli

In bilico tra chiedere un favore o aspettare che gli altri muovano le loro carte e i passi così da poter fare i tuoi con lungimiranza e sagacia.

Oroscopo 2 dicembre: Cancro

Ad oggi si apre una nuova settimana di difficoltà fisica per poter reggere l’urto di impegni pressanti sul lavoro e sulle questioni di casa. Non lasciate spazio all’ansia, che peggiora le cose.

Aggiornamento ore 4.16

Oroscopo 2 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 dicembre: Leone

E’ l’inizio di una nuova settimana di una fase per voi cruciale, i vostri passi sono sempre più decisi, si vede la meta e anche quelle che non si notano, voi le immaginate. Bravi. Oroscopo 2 novembre: Vergine

Sentite tanto la mancanza di una persona cara ma troverete il modo, nel finale del giorno, di poterne godere con un largo sorriso, anche solo metaforico, che vi unisce al di là di ogni distanza e del tempo.

Oroscopo 2 dicembre: Bilancia

L’orgoglio che vi portate dentro e dietro come bagaglio di vita è il vostro più grande biglietto da visita. Non dimenticatelo mai.

Oroscopo 2 dicembre: Scorpione

Ieri avete dato grande prova di forza e di determinazione, ma in genere il lunedì porta sconforto, per cui tenete duro, guardate all’ottimismo, perchè anche chi vi sta intorno possa poi beneficiarne.

Aggiornamento ore 7.30

Oroscopo 2 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 dicembre: Sagittario

Ieri siete stati abbastanza bene, con notizie che vi hanno animato e persone che vi hanno amato. Oggi coltivate questo seme, e tenete alta l’asticella: tanti hanno bisogno di voi e del vostro buonumore.

Oroscopo 2 dicembre: Capricorno

Oggi sembrate in grado di mettere da parte il problema finanziario con cui dovete combattere, non per ignavia o indifferenza, ma per capacità analitica. Ottimo.

Oroscopo 2 dicembre: Acquario

Accanto a voi, proprio di fronte, siete una persona che vi sta facendo del male. Anche metaforicamente parlando: è, come dire, una vicinanza che dovete abituarvi a reggere, ma senza farvi toccare. Siate superiori. Oroscopo 29 novembre: Pesci

Non è sempre tutto oro quello che luccica, e le azioni hanno sempre le conseguenze, come le bugie le gambe corte. Cercate di vantarvi, dunque, della vostra altezza.

Aggiornamento ore 9.30