Oroscopo oggi Paolo Fox, 11 novembre 2019. Previsioni del giorno

Momento favorevole sul lavoro: non tutti i ritardi sono negativi per la tua situazione lavorativa, che va seguita senza ansie. In amore può nascere o rinascere qualche tensione in più; infatti la sfera sentimentale comporta qualche problema e conviene non inasprire le polemiche, soprattutto questa sera.

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre 2019: Cancro