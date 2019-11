Oroscopo oggi Paolo Fox, 13 novembre 2019. Previsioni del giorno

Eccoci ritrovati con un altro imperdibile appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox, in questo caso per il giorno 13 novembre 2019. Come ormai acclarato, quello con l’oroscopo del noto ed apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è un punto fisso, tutti i giorni, per un numero sempre crescente di persone.

Del resto, Paolo Fox è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e viene apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede quest’oggi l’oroscopo di Paolo Fox? Cosa c’è da aspettarci?

Ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Questi, invece, i pronostici del giorno 11 novembre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo 13 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Ariete

Per il noto astrologo i nati sotto l’Ariete si prospetta la necessità di fare delle scelte. Siete in ansia per ragioni professionali, e l’influenza di Venere vi induce alla forte emotività. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Toro

Dopo qualche attimo di tensione ieri, oggi va alla grande per il Toro. Per Paolo Fox dopo aver dovuto reggere l’urto nei giorni precedenti ora il peggio è alle spalle e ora è tempo di dedicarsi all’amore.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Gemelli

Con la Luna i Gemelli tornano a vedere le cose con chiarezza sul piano dei sentimenti. Come dice Paolo Fox bisogna ragionare in modo ponderato le scelte perché potrebbero provocare momenti di rabbia. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Cancro

Continua la buona settimana, stando alll’astrologo. Buone nuove, nuove energie: per Fox “ora devi tornare ad una piu’ sana quotidianita’ e razionalità”. Aggiornamento ore 6.00

Paolo Fox, oroscopo 13 novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Leone

Siamo verso la metà di un Novembre pregno di amore e di sentimenti per i Leone: “ti conviene investire sui sentimenti”, afferma l’astrologo, che però suggerisce di non fare scelte affrettate nel lavoro. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Vergine

Occhio alle liti, oggi. Specie nella coppia: le previsioni dell’astrologo non sono rosee nei prossimi due giorni e suggeriscono cautela emotiva. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Bilancia

Sul fronte dei rapporti bisogna andare con i piedi di piombo, cercando di chiarire cose non dette. Intanto, con il supporto di Venere, c’è più elasticità specie in amore. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Scorpione

La Luna e’ un buon viatico secondo Fox in generale, ma suggerisce anche di esser pazienti e di valutare con raziocinio alcuni suggerimenti. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 13 novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Sagittario

Si rischia grosso con un eccesso di nervosismo in questi due giorni. Infatti, secondo Paolo Foxsi può far fatica a reggere l’urto di alcuni dissidi e di sprecare fiato e energie inutilmente. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre 2019: Capricorno

Va a gonfie vele nel lavoro e nelle amicizie. Stando alll’astrologo è un buon momento per non essere troppo razionali e di provare a vivere appieno alcune situazioni d’amore. Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Acquario Ore cruciali nel mondo del lavoro e piani di emancipazione che sembrano complicarsi. Sembra, questo, un leitmotiv fino a fine anno. Per Fox, attenzione alle grane burocratiche.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre: Pesci

Questa giornata servirà a chiarire alcuni sentimenti, e per Paolo Fox non è bene prendere di petto certe questioni in bilico almeno fino al 24.

