Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: la giornata segno per segno

Paolo Fox, oroscopo 12 agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Ariete

Non benissimo l’amor, ma è pur vero che restano delle distanze importanti da colmare. Per esempio: sei davvero sicuro di essere in perfetta forma fisica? Potresti iniziare a lavorare su questo per riacquistare sicurezza in te. Sei in un periodo in cui qualsiasi cosa ti fa scattare, hai i nervi a fior di pelle, ma cerca di resistere e di non riversare questa tensione in amore. Sono momenti importanti per te, questi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Se hai conosciuto qualcuno da poco, questo è il momento giusto per non fartelo scappare.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Gemelli Ti senti stanco nonostante il fine settimana. Da poco hai ricevuto una gioia molto importante, ma sappi che il futuro continua a sorriderti. Il consiglio di Paolo Fox è di evitare di nascondere i problemi, ma di tirarli fuori e affrontarli. Sei abituato, caro Toro, a trascinarti amori e relazioni ormai finite da tempo. Fai pulizia nella tua vita, servirà a restituirti quella serenità che sembri aver perso. Sei agitato per qualche motivo. Sappiamo che Venere è dalla tua ed entro fine mese potrai avere delle soddisfazioni importanti in amore. Il consiglio di Paolo Fox è di concederti un po’ di sano relax, accanto alla persona che ami. In questo momento il vostro rapporto potrebbe diventare più solido, mentre se ancora non hai un partner, sappi che questo è il momento giusto per buttarsi e trovarlo.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Cancro

Gli impegni che ti vedono coinvolto ti prosciugano, ma sarebbe il caso che tu ti ritagliassi un po’ di tempo per te. Anche perché il prossimo autunno si prospetta davvero pieno di appuntamenti importanti che non puoi mancare. Dal punto di vista affettivo, hai bisogno di un po’ di calma, ma il consiglio è quello di non accompagnarti ad Acquario e Sagittario, poco inclini ad assecondare le tue esigenze. Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, oroscopo 12 agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Leone

Gli incontri in questo mese potrebbero rivelarsi davvero importanti per il tuo futuro. Venere è favorevole in questo momento, sfrutta tutte le occasioni che ti si parano davanti. Sappi che da qui alla fine dell’anno sarai costretto a tagliare delle relazioni che ti stanno ostacolando e ormai non hanno più motivo di esserci. Questo è il punto della tua vita in cui devi iniziare a costruire la tua quotidianità su nuove certezze.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Vergine

Avete la Luna dalla vostra. Fin da oggi puoi iniziare a programmare il tuo futuro, perché quello di questi giorni è un cielo decisamente positivo che potrebbe regalarti importanti emozioni in famiglia. Il momento potrebbe essere ideale per lanciarsi in un nuovo hobby e, perché no?, pensare di adottare un animale domestico. Anche in amore ci saranno grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Bilancia

In questa fase è difficile stabilire un equilibrio con se stessi e cominci a provare insofferenza per un amore grande che tarda ad arrivare. Ma questo, Bilancia, è un periodo di importanti cambiamenti. In molti aspettano una svolta professionale che potrebbe arrivare a momenti, ma non farti prendere dall’ansia per scelte che sarai chiamato a prendere. Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Scorpione

Tutto prelude a nuova grande storia d’amore. Nei prossimi due mesi, infatti, Venere risplenderà nel vostro cielo. Questo è un periodo importante per fare nuove conoscenze. In autunno, soprattutto, le stelle vi permetteranno di conoscere qualcuno che potrebbe diventare molto importante per voi. Dal punto di vista fisico, negli ultimi anni hai dovuto far fronte a problemi che solo adesso riuscirai a superare.

Paolo Fox, oroscopo 12 agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Sagittario

Arrivano dei contrasti sia a lavoro che nella vita privata: sarebbe bene non trascinarvi dietro a lungo. Come sapete bene, la vostra indole vi porta a voler essere sempre al centro dell’attenzione. E questo non vi fa sempre bene, amici del Sagittario, perché tendete a prendere più impegni di quelli che riuscite concretamente a portare avanti.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Capricorno

La settimana non è stata un granché ma doman andrà meglio. Certo, in fatto di amore le cose non vanno a gonfie vele: le incomprensioni nella relazione che vivete non vi aiutano a esser sereni. Se non avete un partner, non è questo il momento per lanciarsi. Evitate di buttarvi in qualcosa di nuovo, perché potreste non rimanere soddisfatti.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Acquario Vi sentite stanchi e il periodo non è dei migliori, ma non cedete alle perplessità: andate avanti per la vostra strada e cercate di accettare i cambiamenti che la vita vi costringe a fare. Se siete in una coppia solida, si può continuare ad andare avanti, ma bisogna essere consapevoli del fatto che si soffrirà una insoddisfazione di fondo che andrebbe curata.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2019: Pesci

Vivete un momento di forza. Molti di voi riescono ad affrontare le situazioni con personalità e positività. State attenti solo a non farvi confondere: è necessario prefissarsi un obiettivo e perseguirlo, senza lasciarsi ammaliare da troppi concetti che possono solo portarvi fuori strada in questo momento.

