Oroscopo Paolo Fox, 14 ottobre 2019: le previsioni di oggi

In questa fase e dal prossimo anno sara’ possibile lanciare una grande sfida. Tu non ami discutere: se ti trovi tra persone che sono in costante disaccordo con te preferisci andartene. Tutti quelli che hanno avuto un problema di lavoro o che magari non si sono trovati bene in un gruppo, hanno aperto un’impresa in proprio. In questo momento preferisci non pensare troppo all’amore.

Oroscopo Paolo Fox 14 ottobre 2019: Acquario