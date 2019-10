Oroscopo domani Paolo Fox, 12 ottobre 2019: la giornata secondo le stelle

Torna l’oroscopo di Paolo Fox per il giorno 12 ottobre 2019. Tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Ecco invece l’oroscopo dell’11 ottobre 2019 sempre a cura dell’astrologo.

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2019: Ariete

La luna nel segno rende possibile raggiungere un risultato migliore e, soprattutto se nel fine settimana lavori, ci saranno novità. Le situazioni nate precedentemente all’estate sono ancora attive, ma quelle che sono nate da Settembre probabilmente non saranno recuperate. In questo weekend l’amore parla chiaro! E anche tu sembri più diretto in tutto quello che dici.

Chi desidera fare qualcosa di nuovo, anche nell’ambito lavorativo, può sfruttare questo fine settimana. Bisogna ricordare che proprio l’attività professionale sara’ avvantaggiata, quindi chi lavora adesso part-time o sta facendo pratica, potrebbe sperare anche in una assunzione l’anno prossimo. Anche chi ha già un’attività potrà decollare; problemi di salute o personali ci sono stati alla fine del mese scorso, pero’ anche in questo caso si può dire se c’e’ un problema si affronta e si risolve.

Recuperare non sarà complicato dato che questo fine settimana aiuta le relazioni e i rapporti interpersonali. E’ possibile fare qualcosa in più, voglio ricordare che Marte e Sole in ottimo aspetto rappresentano anche la possibilità di superare un’emergenza che ha riguardato il lavoro. Alcuni investimenti saranno finalmente premiati soprattutto da Novembre.

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2019: Leone

I sentimenti in questo momento sono un po’ grigi. Quelli che hanno un grande amore vorrebbero fare di più ma non possono. Quelli che non hanno l’amore sono arrabbiati persino con il destino: pero’ in un quadro generale offuscato, questo fine settimana funziona e aiuta soprattutto coloro che hanno un amore lontano o vogliono cercare di avvicinarlo.

Permane una condizione di grande stress che si riversa in amore. Parlate chiaro nei rapporti interpersonali, bisogna verificare la tenuta di un sentimento. Ma non bisogna tirare troppo la corda. Prudenza nelle relazioni con Ariete e Capricorno perché ultimamente si sono rivelate molto più complicate del previsto.

Nel weekend puoi innamorarti e rivedere una condizione che nel passato e’ stata difficile da affrontare, puoi ricevere una buona notizia, sbloccare un contenzioso aperto da tempo. Deve tornare un po’ di ottimismo; possibilità di recupero anche per la forma fisica in particolare se tra fine Luglio e meta’ Agosto hai avuto delle problematiche in più. E’ molto importante avere attorno persone stimolanti, come ad esempio Ariete e Leone, perché con la loro energia ti fanno arrabbiare ma stimolano anche la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2019: Sagittario

Il mese prossimo tutto andrà a rifiorire, ma c’è un anticipo in questi due giorni. Il fine settimana, infatti, annuncia qualcosa di importante che accadrà, quindi per le coppie che si vogliono bene ci potranno essere dei progetti da varare in vista del prossimo mese. E’ importante parlare del futuro con serenità: per chi si incontra per la prima volta, in questi giorni, emozioni che si risvegliano e voglia di fare scelte che durano nel tempo.

Oroscopo Paolo Fox 12 ottobre 2019: Capricorno