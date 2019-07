Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: le previsioni dello zodiaco

L’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, venerdì 19 luglio 2019. L’esperto delle stelle ha fatto le sue previsioni per ogni segno dello zodiaco nella giornata di oggi, così come annunciato alla radio LatteMiele. Ecco invece le previsioni di Paolo Fox per la giornata del 18 luglio 2019.

Paolo Fox, oroscopo 19 luglio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Ariete

Strada in discesa per i progetti da realizzare la prossima settimana, quando ci sarà la Luna che ti proteggerà, ripagandoti delle cose andate male nei giorni scorsi. Ci sono ancora delle incomprensioni in amore, a causa di una comunicazione non soddisfacente tra te e il partner.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Toro

Evitate i litigi, specie in amore, dove contano non solo le parole dette, ma anche e soprattutto quelle taciute. Fate quindi molta attenzione, cercate di chiarire adesso, perché il prossimo mese le cose potrebbero farsi più complicate. Cercate di riposare di più e di mangiare meglio.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Gemelli

In ambito sentimentale è il momento favorevole per i chiarimenti: meglio non aspettare domani. Per quanto riguarda il resto della vostra vita, vi sentite ancora un po’ insoddisfatti, probabilmente avete anche la sensazione che qualcuno vi sia contro o che abbia in qualche modo tradito la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Cancro

Un po’ di nuvole grigie in ambito professionale. Cerca di tenere duro, perché nei prossimi mesi andrà tutto molto meglio. Dovresti non far ricadere le tue preoccupazioni lavorative nella vita personale, e dedicare maggior tempo all’amore: è il momento di recuperare!

Paolo Fox, oroscopo 19 luglio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Leone

Stress e agitazione in vista per il Leone. Bisogna mantenere la calma, il fine settimana sarà decisamente migliore. Prova però a cercare la compagnia delle persone che ti vogliono bene, per difenderti dalle invidie che spesso susciti. Questo è il momento giusto per pensare all’amore.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Vergine

È il momento di risolvere eventuali dubbi: parlatene entro questa sera, perché nei prossimi giorni sarà più difficile per te farlo. Cerca di rilassarti un po’, c’è un certo calo fisico da recuperare.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Bilancia

Qualche contrasto in arrivo in ambito personale, con qualche possibile battibecco. Cerca di non accanirti, meglio invece programmare un piccolo viaggio, qualcosa che ti consenta di staccare un po’ la spina e ricaricarti. Hai bisogno di staccarti dai problemi quotidiani e lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Scorpione

Giornata un po’ sottotono per lo Scorpione, con qualche problema in ambito privato e sentimentale. Forse stai vivendo un periodo di crisi, in cui devi capire bene cosa vuoi e chi vuoi. Fai attenzione alle finanze, in questi giorni ci sono delle spese in più.

Paolo Fox, oroscopo 19 luglio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Sagittario

Cerca di approfittare di questo momento positivo, perché il fine settimana sarà un po’ più pesante da affrontare. Guardati attorno, anche in ambito professionale, e non escludere a priori cambiamenti più o meno grandi, anche se questo inizialmente potrebbe sconvolgerti.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Capricorno

Prenditi la giornata e anche il weekend: sei favorito dalle stelle per quanto riguarda gli incontri e i contatti. Affronta tutto con allegria, anche se possono ancora esserci alcuni problemi in amore.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Acquario

Momento di cambiamenti per la vita interiore sta cambiando, che tu lo voglia o no: sei in una fase di profonda trasformazione che ti rende incomprensibile agli altri. Questa situazione ti stressa e ti stanca, anche perché probabilmente non riesci ad attuare i cambiamenti che vorresti specie in ambito professionale. Cerca di portare pazienza.

Oroscopo Paolo Fox 19 luglio 2019: Pesci

Hai l’occasione di recuperare una crisi vissuta in amore. Approfitta di questo weekend per chiarire ogni dubbio. Sei abile a fare strategie per poter affrontare gli altri, anche se poi in amore la tua razionalità viene meno.

