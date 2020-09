Oroscopo Paolo Fox di ottobre 2020: le previsioni del mese

Salutiamo settembre, e diamo spazio al mese dell’autunno per eccellenza, ottobre. Mentre pregustiamo già le caldarroste cominciamo a studiare le previsioni di Paolo Fox, per il mese di ottobre 2020.

A seguire i dettagli dell‘oroscopo del mese di ottobre 2020, nella nostra rielaborazione libera dall’app Astri di Paolo Fox. In aggiunta potrete leggere l’oroscopo del mese di Branko.

Paolo Fox, oroscopo ottobre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Ariete

Non puoi credere che un supervisore o un cliente stia cambiando di nuovo le regole, ma stai attento perché vedrai che è un miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Toro

I cambiamenti in atto avranno un enorme impatto sul tuo futuro. Stai certo che sono tutti per il meglio.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Gemelli

Sarai sorpreso di scoprire che un debito di ritorno è stato perdonato o ridotto sostanzialmente. Va bene anche perché te ne sei completamente dimenticato.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Cancro

Ciò che era spento ora è di nuovo acceso. Ti piacerebbe abbandonare l’intera faccenda, ma c’è troppo in gioco. Devi restarci dentro.

Paolo Fox, oroscopo ottobre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Leone

I tuoi vestiti non mentono. Hai messo su qualche chilo. La cosa buona del mese è che ora sarai in grado di liberartene. Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Vergine

Un progetto a cui stai lavorando è misteriosamente accantonato. Ma non preoccuparti. Presto sarai riassegnato a qualcosa di molto più redditizio.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Bilancia

È ora di agire su una questione di famiglia. Sali in cattedra e fai ciò che deve essere fatto.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Scorpione

Speravi che le cose sarebbero finite, ma quella persona estranea vuole ancora la sua parte. Sistemala ora prima che costi anche un braccio e una gamba.

Paolo Fox, oroscopo ottobre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Sagittario

Non ti piace quando le cose si stabilizzano, ma forse un po’ di riposo in questo frangente non è da rifiutare. Approfittane.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Capricorno

Mentre il cielo cambia, passerai dalla sensazione di guidare su una collina con i freni tirati a correre giù dall’altra parte con il piede sull’acceleratore.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Acquario

È incredibile come parlare con qualcuno per un breve momento riveli le risposte che stavi cercando. È il modo in cui le star trasmettono le informazioni giuste al momento giusto.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2020: Pesci

Non ti piacciono le crisi, ma ora che sei di nuovo al sicuro devi ammettere che è stato eccitante. Inoltre, non darai mai più per scontata la fortuna.

