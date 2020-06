Oroscopo Paolo Fox domani, 12 giugno 2020: previsioni in anteprima

Domani c’è una grande soddisfazione in arrivo, principalmente perché ti senti bene con quello che hai fatto finora. In breve, continui a presentarti per soddisfare i tuoi piani.

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno: Acquario

Purifica il respiro. Purifica l’acqua. I sentimenti amorevoli purificano. Proprio come ti lavi le mani per prevenire la diffusione di germi, lavi il tuo spirito in modo da poter condividere solo il meglio e il meglio di te stesso.

Oroscopo Paolo Fox 12 giugno 2020: Pesci

È possibile impegnarsi con un milione di compiti e ne resterebbero ancora un milione. Per un momento, scivola nello stato sublime in cui non c’è niente da fare e nessuno da essere. Quando torni, chiedi: cosa è necessario qui?

Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, trovate anche le previsioni di Branko e quelle di Italia Sera.