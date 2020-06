Oroscopo Branko domani, 12 giugno 2020: pronostici in anteprima

oscopo 12 giugno Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 giugno Branko: Leone

Va bene discutere con gli altri sulle tue convinzioni contrastanti, ma non lasciare che sfugga di mano nella misura in cui diventa brutto. Troppe persone trattano ciò in cui credono come se fosse una questione di vita o di morte. È solo una guida tra le tante.

Oroscopo 12 giugno Branko: Vergine

Le tue opzioni potrebbero essere limitate nelle prossime 24 ore, ma ciò potrebbe effettivamente funzionare a tuo favore. Il collegamento Sole-Nettuno ti farà affrontare un problema che sembra non avere una soluzione chiara, quindi forse è meglio lasciare che l’universo decida.

Oroscopo 12 giugno Branko: Bilancia

Domani sentirai qualcosa con cui non sei profondamente d’accordo, ma ti consigliamo vivamente di tenere per te i tuoi dubbi. È del tutto possibile che qualcuno con cui lavori o fai affari sia provocatorio per il gusto di farlo. Non reagire in modo eccessivo.

Oroscopo 12 giugno Branko: Scorpione

Non c’è dubbio che stai ricevendo consigli da ogni direzione, ma quanto è un buon consiglio? Molto probabilmente molto poco. Segui il tuo istinto: hanno molte meno probabilità di ingannarti rispetto a coloro che affermano di avere a cuore i tuoi interessi.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 giugno Branko: Sagittario

Non sei una persona cattiva per natura, ma ci sono momenti in cui diventa necessario respingere un po ‘di fango che altre persone hanno lanciato nella tua direzione. Non devi stare lì e prenderlo. Dai il meglio.

Oroscopo 12 giugno Branko: Capricorno

Non ha senso cercare di capire come e perché qualcosa che è successo di recente: tutto ciò che puoi fare è accettare che la situazione sia cambiata e adattarti alla nuova realtà. Altri possono urlare se vogliono, ma tu sei troppo intelligente per quello.

Oroscopo 12 giugno Branko: Acquario

Perché ti senti ancora a disagio anche se tutti gli altri sembrano contenti di quello che è successo? È possibile che il tuo sesto senso ti stia avvertendo che i cosiddetti “fatti” semplicemente non hanno molto senso. Hai ragione a essere sospettoso.

Oroscopo 12 giugno Branko: Pesci

Un collegamento Sole-Nettuno avverte che incontrerai un’opposizione, ma non sarà il tipo di opposizione che puoi effettivamente vedere di fronte a te. Hai ancora bisogno di tenere gli occhi e le orecchie aperti, ovviamente, ma soprattutto devi tenere la mente aperta.

Queste le previsioni di domani di Branko, e sul sito potete consultare anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00