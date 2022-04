Oroscopo Paolo Fox domani, 16 aprile 2022: le previsioni in anteprima

Nuovamente insieme, dopo l’ultimo oroscopo per lo studio dei pronostici di Paolo Fox di domani, 16 aprile 2022.

A seguire le previsioni di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri. Consultate poi i pronostici della settimana.

Paolo Fox, Oroscopo 16 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Ariete

Sottolineare le carenze non ha mai incoraggiato nessuno. Parla alle persone di quello che stanno facendo che è giusto e le ispirerai ad andare lontano.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Toro

Qualcuno può fare l’introduzione, ma spetta a te seguire. Non ritardare. Quella porta aperta rimarrà aperta solo per poco tempo.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Gemelli

Sarai sorpreso di apprendere che sei l’argomento della speculazione selvaggia. Sarai ancora più sorpreso di scoprire che è tutto positivo.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Cancro

Il sacrificio che devi fare non è così ripido come pensi. Considerando come stavano andando le cose, avrebbe potuto essere più ripida. Trai conforto dal fatto che te la sei cavata facilmente.

Aggiornamento ore 7.00

Paolo Fox, Oroscopo 16 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Leone

Non sei entusiasta di dover alcun favore a nessuno, ma potresti dare una mano. Non considerare questo come un debito di gratitudine. Pensalo come un investimento in buona volontà.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Vergine

Un intimo ti convince a riconsiderare le cose alla luce delle circostanze. Forse sei saltato a una conclusione familiare.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Bilancia

Entrare in contatto con qualcuno si sta trasformando in una grande seccatura, ma persevera perché una conoscenza reciproca ha ragione sul fatto che voi due andate d’accordo.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Scorpione

Sei troppo preso dal fare la giusta impressione. Se vuoi l’intimità che brami, allora togliti dai guai e sii chi sei veramente.

Aggiornamento ore 8.00

Paolo Fox, Oroscopo 16 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Sagittario

Odi le situazioni ad alta pressione. Tuttavia, puoi fare di più con i piedi tenuti al fuoco rispetto a quando sei in una posizione comoda.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Capricorno

Il tempo trascorso con un vecchio amico o parente mette le cose in prospettiva. Aiuta a visitare altri che hanno percorso una strada simile.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Acquario

Evita di litigare con i tuoi cari. Finirai solo per scusarti comunque.

Oroscopo Paolo Fox 16 aprile: Pesci

Un riferimento criptico ti rimane in mente. Invece di scervellarti, chiedi a questa persona di spiegare.

Queste le previsioni di domani di Paolo Fox. Nella sezione oroscopo, considerate le previsioni di Branko.

Aggiornamento ore 9.00