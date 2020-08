Oroscopo Paolo Fox domani, 22 agosto 2020: i pronostici in anteprima

Se non hai avuto molto sollievo durante la settimana, non spingerti troppo pesantemente. Devi bilanciare i tuoi processi mentali per andare avanti.

Non sarai costretto a prenderti del tempo per aiutare a soddisfare i bisogni degli altri, ma ti sentirai bene con te stesso se lo farai. Dedica tutto il tempo che puoi al processo.

Oroscopo Paolo Fox 22 agosto: Gemelli

Ti verrà in mente un concetto piuttosto ingegnoso e, poiché sei un venditore nato per natura, non dovresti avere problemi a venderlo alle potenze che lo sono.

Oroscopo Paolo Fox, 22 agosto: Cancro

Questo è uno di quei giorni in cui potresti essere incline a essere un po ‘sciolto con le tue risorse e spenderle facilmente per qualcosa che ti piace piuttosto che per ciò di cui hai bisogno. Stai attento.

