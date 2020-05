Oroscopo Paolo Fox domani, 22 maggio 2020: le previsioni in anteprima

Non puoi diventare chi vuoi essere facendo le stesse attività che stavi facendo. Lo cambierai e rimarrai piacevolmente sorpreso da ciò che impari su di te.

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio: Acquario

L’intimità è una funzione di essere in grado di condividere reciprocamente le vulnerabilità con le persone che accettano quelle debolezze. Se vengono condivise solo le parti potenti, è impossibile essere veramente connessi.

Oroscopo Paolo Fox 22 maggio 2020: Pesci

Sta andando tutto a posto per te. Gli elementi si stanno sistemando davanti a te, tutti alla tua portata. Più tardi sarai in grado di spingere le cose in giro e farle stare un po ‘meglio. Per ora, lascia che accada.

