Oroscopo Paolo Fox oggi, 12 settembre 2020: le previsioni del sabato

Può diventare difficile per il tuo anziano trascurare un errore commesso da te sul lavoro. Le finanze minacciano di esaurirsi a causa della negligenza, quindi tieni sotto controllo le spese. Sei pronto per raggiungere la felicità domestica soddisfacendo le esigenze di un anziano della famiglia.

Le lezioni di fitness saranno molto utili per chi ha problemi di peso. Oggi è possibile mostrare luoghi della città a qualcuno che è arrivato da fuori. Una proprietà in affitto manterrà le tue condizioni monetarie in buone condizioni.

Oroscopo Paolo Fox 12 settembre: Gemelli

Se hai la possibilità di mettere una buona parola per qualcuno a qualcuno influente, fallo. È probabile che le tue aperture romantiche vengano ricambiate, quindi aspettati che la vita sentimentale sbocci!

Oroscopo Paolo Fox, 12 settembre: Cancro

Uno stipendio migliore e vantaggi in un altro lavoro sembrano allettanti, ma valuta le tue opzioni prima di cambiare. Sarai in grado di elaborare favorevolmente le modalità di pagamento per un importante articolo che hai acquistato.

Aggiornamento ore 6.00