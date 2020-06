Oroscopo Paolo Fox oggi, 18 giugno 2020: previsioni del giorno

Ridurre le spese inutili diventerà la tua priorità e ti aiuterà a risparmiare di più. Non si possono escludere possibilità di entrare in competizione per un problema sul fronte professionale.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno: Acquario

Sarà difficile convincere un anziano di famiglia riguardo a qualcosa che vuoi fare, quindi aspettati di no per una risposta. Buone opportunità arriveranno a coloro che hanno superato una dura competizione.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2020: Pesci

Tieni sotto controllo le tue papille gustative se non desideri appesantire la tua giornata. Fai attenzione, per non ferire qualcuno in famiglia.

