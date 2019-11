Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 novembre 2019. Le previsioni dell’astrologo

Luna, Venere e Giove favorevoli: potrai avere molto di più. Ora, di solito nella prima parte della vita, o quanto meno fino ai 35-40 anni, siete sempre pronti a mediare, ma passata questa età non accettate più mediazioni! Sarà che tu sei sempre molto accondiscendente nel tuo modo di fare, ma arriva un certo punto nella vita in cui non si può sempre dire si solo per evitare di alzare un polverone. Amore in recupero!

Oroscopo Paolo Fox 4 novembre 2019: Scorpione