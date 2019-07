Oroscopo sabato 27 luglio 2019: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 27 luglio 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 26 luglio 2019.

Oroscopo 27 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo venerdì 26 luglio: Ariete

Ti pagherà l’accettazione un po ‘più delle persone che non condividono la tua spinta e ambizione. Non tutti possiedono la tua natura da fare, da fare (se lo facessero, non saresti così speciale), quindi prendi delle indennità pur facendo valere i tuoi talenti naturali.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Toro

Sembri essere molto richiesto al momento, il che è bello, ma puoi essere sicuro che sia per le giuste ragioni? I pianeti avvertono che alcuni di quelli che vogliono avvicinarsi a te hanno motivazioni tutt’altro che positive. Impara a individuare le frodi.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Gemelli

Attenzione sul piano lavorativo, che potrebbe andare sicuramente meglio. C’è da mettere un impegno maggiore se volete che la musica cambi.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Cancro

Potresti avere ripensamenti su quale corso dovresti seguire nell’immediato futuro, ma non soffermarti sulla questione a tal punto da preoccuparti di ammalarti. Quello che succederà nei prossimi giorni ti indicherà la giusta direzione.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 27 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo venerdì 26 luglio: Leone

Questo è il tuo periodo dell’anno e hai tutti i diritti e le ragioni per sfruttarlo al meglio. Il Sole e Marte nel tuo segno ti incoraggeranno ad andare oltre i tuoi limiti ed esplorare nuove possibilità, il cui numero ora è quasi infinito.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Vergine

Potresti trovare difficile dire “no” a qualcuno che ti chiede un favore, ma il fatto è che non hai molta scelta in merito. Non si può dire come la loro situazione attuale si risolverà da sola, quindi sii furbo ed errato con cautela.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Bilancia

Preferisci essere onesto nei tuoi rapporti con altre persone, ma ti pagherà essere un po ‘subdolo oggi. Qualunque cosa tu stia cercando, fai sembrare che desideri qualcosa di completamente diverso, in questo modo ci sarà meno concorrenza.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Scorpione

Se vuoi che i tuoi sforzi siano più efficaci, devi avere una chiara idea di tutte le cose della tua vita che non ti servono più. Qualunque cosa che ti stia trattenendo dal promuovere i tuoi obiettivi di carriera deve andare subito!

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 27 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo venerdì 26 luglio: Sagittario

Qualcosa sta cambiando dentro di voi: potreste davvero iniziare a vedere una persona sotto una diversa luce, più positiva. Non temere di ritenere importante qualcuno, anche se lo conoscete da poco.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Capricorno

Va sempre alla grande nei rapporti con gli altri, in particolare le amicizie vi daranno soddisfazione, e questo compensa un po’ di eventuali problemi economici.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Acquario

Potresti voler essere indulgente con qualcuno che ti ha deluso, ma se lo fai ci sono tutte le possibilità che ti deluderanno di nuovo, quindi fai finta di essere arrabbiato e assicurati che sappiano che il loro comportamento è inaccettabile. Ti ringrazieranno per questo un giorno.

Oroscopo venerdì 26 luglio: Pesci

Solo perché hai tutti i fatti dalla tua parte non significa che vincerai una discussione. Ciò che conta davvero è la passione che porti a ciò che stai dicendo. Il fatto che conta di più è che le emozioni molto spesso vincono la giornata.

Aggiornamento ore 11.00