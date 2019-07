Oroscopo 26 luglio 2019: le previsioni in base alle stelle

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 26 giugno 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 25 luglio 2019.

Oroscopo di venerdì 26 luglio 2019, segno per segno

Oroscopo 26 luglio 2019: Ariete

Oggi ti sentirai in uno stato d’animo dinamico mentre Marte si collega a Giove attraverso due delle aree più positive della tua carta. Chiunque pensi che parli molto ma non segua l’azione, sta per essere smentito in un modo molto grande.

Oggi ci si aspetta una certa quantità di critiche, ma bisogna semplicemente ignorarle. Più altri si lamentano del fatto che hai trascurato i loro bisogni, più è probabile che vogliano fare qualcosa che non è nei tuoi interessi. Non farti ingannare.

Oroscopo 26 luglio 2019: Gemelli

Sforzati di andare in giro nelle prossime 24 ore, perché qualcuno che incontrerai nel corso dei tuoi viaggi potrebbe diventare un contatto estremamente importante nel prossimo futuro. Cerca di evitare di essere troppo indipendente: sei al meglio come persona.

Il sole ha lasciato il segno, ma ciò non significa che puoi rilassarti. Hai accumulato una notevole quantità di vapore nelle ultime settimane e dovresti mirare a mantenerlo attivo il più a lungo possibile, almeno fino alla fine del mese.

Oroscopo 26 luglio 2019: Leone

Marte nel tuo segno ora si collega a Giove, pianeta di espansione ed entusiasmo, il che significa che i tuoi livelli di energia saranno estremamente alti. Non importa quante cose hai in viaggio nei prossimi giorni, le finirai tutte con facilità.

Oroscopo 26 luglio 2019: Vergine

Hai così tanti piani e così tanto potenziale ma stai permettendo a paure sciocche e fobie di trattenerti. Rendi il tuo obiettivo oggi quello di superare te stesso qualunque barriera mentale ed emotiva sia stata eretta tra te e i tuoi obiettivi.

Oroscopo 26 luglio 2019: Bilancia

Il motivo per cui qualcuno è così critico nei confronti dei tuoi sforzi è perché sono gelosi della tua popolarità e del tuo successo. Non puoi impedire che siano così negativi ma puoi ignorarli e andare avanti così come sei – il che, con un po ‘di fortuna, li farà arrabbiare ancora di più!

Sta per iniziare una fase estremamente impegnativa ed è importante che tu sappia in quale direzione ti muoverai e quali ostacoli dovrai affrontare lungo il percorso. Nessuno di questi ostacoli può fermarti o addirittura rallentarti.

Oroscopo 26 luglio 2019: Sagittario

Uno dei periodi più produttivi dell’anno è ora iniziato e con il tuo sovrano Giove in buoni rapporti con il pianeta energia Marte oggi puoi ottenere di più nelle 24 ore successive di quelle che sei riuscito a finire nel mese precedente. Quindi vai avanti! Oroscopo 26 luglio 2019: Capricorno

Puoi credere in te stesso e in ciò che stai facendo al 100%, ma alcune persone non condividono il tuo atteggiamento positivo. Ti prendi del tempo fuori dai tuoi impegni per conquistarli? No tu no. Il tuo successo non dipende dal loro supporto.

Oroscopo 26 luglio 2019: Acquario

Cerca di non dire nulla che possa causare una rissa oggi, poiché Marte nel tuo segno opposto rende le altre persone ridicolmente permalose. Non importa se le tue parole li infastidiscono, ma importa se poi cercano di bloccare i tuoi progressi, quindi sii intelligente.

Oroscopo 26 luglio 2019: Pesci

Non importa quante brillanti idee hai in giro per quel tuo grande cervello, la domanda è: cosa ne farai? Concentrati su una o due idee che significano di più per te e lascia il resto per un altro giorno.

