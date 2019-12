Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica di tutti i segni dal 16 al 22 dicembre 2019

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 16 dicembre 2019 a domenica 22 dicembre 2019. Che cosa prevedono gli astri per noi tutti?

Come noto, l’apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è molto seguito da un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

Ebbene, ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

In questa settimana gli influssi lunari sono positivi, bisogna sfruttarli per ottenere delle risposte da chi vi tiene in sospeso da tempo. Cercate di capire cosa non funziona col partner. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Calma piatta in amore, ma questo non vuol dire che dovete cercare una rottura, anche se la tensione è dietro l’angolo. Fate attenzione a rimanere stabili emotivamente in vista delle feste. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli I contrasti con alcune persone rimangono, e sul lavoro non siete più soddisfatti come un tempo. Valutate di cambiare. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Evitate le arrabbiature e le persone che vi indispongono. Attenzione per chi è diviso fra due “amori”: non potete continuare oltre senza scegliere. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Confrontatevi e contate sulle stelle per recuperare un rapporto importante. Solo se avete la certezza che ormai è finita, questo è il momento giusto per darci un taglio.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Salutate la Luna opposta, finalmente le polemiche vi abbandoneranno. Ora è il momento di fare ordine con la vostra economia, per qualcuno ci sarà una piccola fase di ristrettezze.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

La settimana sarà un po’ stanca quindi riposate tutte le volte che ne avete occasione. Affidatevi anche alle persone vicine per rilassarvi un attimo, ma fate chiarezza nei rapporti su cosa volete di più.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: lo Scorpione

Con queste stelle e l’arrivo di Venere possono arrivare grandi soddisfazioni, e sul piano della salute ci sarà un importante recupero. Non fate investimenti ad occhi chiusi, chiedete prima consiglio.

Aggiornamento alle 8.00

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Avete l’occasione per andare avanti dopo qualche brutto scontro. Il Sole e Mercurio vi appoggiano, e vi danno spirito di iniziativa; valutate tutto ciò che vi viene proposto.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Chi lavora in proprio si aspetti piacevoli novità, mentre per i sentimenti bisogna aspettare il fine settimana, perché al momento la volontà non è ai massimi livelli.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: l’Acquario

C’è voglia di fare e di avventurarsi, ma solo in amore osservate prudenza, non vi lamentate se non avete tutte le risposte subito: a fine mese ci saranno novità.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Arrivano le feste e occorre fare un piano delle spese per non trovarsi di fronte delle brutte sorprese. Con tranquillità cercate di recuperare la serenità nei rapporti con i vostri cari.

Aggiornamento ore 09.00