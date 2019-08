Oroscopo venerdì 30 agosto 2019: previsioni del giorno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 30 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 29 agosto 2019.

Oroscopo 30 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 30 agosto: Ariete

Ci sono così tante opzioni disponibili ora che c’è il pericolo che non sarai in grado di prendere una decisione e finirà per non fare nulla. Non puoi permettere che ciò accada Ariete, quindi identifica la tua priorità numero uno e falla al 100%.

Oroscopo 30 agosto: Toro

Nemmeno un Toro può aspettarsi che le cose vadano sempre per la propria strada, quindi se oggi devi dare il via, fallo volentieri e sapendo che sei ancora nelle strade davanti al gioco. La luna nuova di domani porterà una piacevole sorpresa.

Oroscopo 30 agosto: Gemelli

Quanto conosci qualcuno? Abbastanza bene da fidarti di loro con i tuoi soldi? O con la tua vita? Se la tua fiducia in loro non è all’altezza di quel livello, ti consigliamo di mantenere il controllo. Solo perché vuoi fidarti di loro non significa che puoi.

Oroscopo 30 agosto: Cancro

Dove c’è confusione c’è anche opportunità, e con la luna nuova di domani che cade nell’area della tua carta che governa la tua velocità di reazione mentale devi essere pronto a muoverti in un momento. Trova modi per far funzionare il caos per te.

Oroscopo 30 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 agosto: Leone

Se adotti un punto di vista contrario o fai un’azione opposta solo per divertimento oggi, i risultati potrebbero essere estremamente negativi. Ricorda che mentre a volte può essere divertente essere un po ‘perversi, altre volte può essere inutilmente costoso.

Oroscopo 30 agosto: Vergine

Mentre Mercurio si sposta nel tuo segno oggi saprai senza ombra di dubbio cosa deve essere fatto – e lo farà quando la luna sarà nuova domani. Questo è potenzialmente uno dei periodi migliori dell’anno per te, quindi non sprecarlo. Essere audaci!

Oroscopo 30 agosto: Bilancia

Ciò che è fatto è fatto e non può essere annullato, e prima si arriva a patti con questo fatto, meglio è. Nei prossimi giorni avrai la possibilità di lasciar andare qualcosa del tuo passato e devi farlo. Quindi sarà possibile un nuovo inizio.

Oroscopo 30 agosto: Scorpione

Più altri ti dicono quanto sei meraviglioso più sarai in guardia, ma in questa occasione sembrerebbe che siano onesti – pensano davvero che tu sia la cosa migliore dal prosciutto e dalle uova. E sai cosa, hanno ragione!

Oroscopo 30 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 agosto: Sagittario

A causa della tua natura amante del divertimento, a volte potresti sembrare un po ‘superficiale, ma in realtà sei una persona seria e ciò che succederà nei prossimi giorni lo dimostrerà sicuramente. Non preoccuparti di ciò che gli altri potrebbero dire: fai quello che sai essere giusto.

Oroscopo 30 agosto: Capricorno

Qualcuno ha approfittato della tua natura fiduciosa ed è dell’opinione che non ti preoccuperai. Quanto hanno torto. Non sei dell’umore giusto per essere preso in giro e entro la fine della settimana avrai preso la tua vendetta.

Oroscopo 30 agosto: Acquario

Potresti non essere il tipo di persona che accetta facilmente i consigli, ma se qualcuno in una posizione di autorità ti dice cosa hai fatto di sbagliato nelle ultime settimane, sarebbe saggio ascoltare e imparare. La loro esperienza può essere fatta funzionare a tuo favore. Oroscopo 30 agosto: Pesci

Sta succedendo tutto adesso e la maggior parte sembra accadere a te. L’attività cosmica nel tuo segno opposto significa che sarai sul lato ricevente il più delle volte ma che potrebbe effettivamente essere una buona cosa se ti salva dal prendere quelle decisioni difficili.

