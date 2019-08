Oroscopo giovedì 29 agosto 2019: la giornata segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 29 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 28 agosto 2019.

Oroscopo 29 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 29 agosto: Ariete

Cerca di non perderti in piccoli dettagli oggi o potresti perdere l’immagine più grande. Il messaggio delle stelle nei prossimi giorni è che la vita ha un significato e se fai uno sforzo per cercare quel significato, può e trasformerà la tua esistenza.

Oroscopo 29 agosto: Toro

Quello che succede oggi sarà così inaspettato che ti toglierà la testa dalle preoccupazioni e non è una brutta cosa. Un nuovo partenariato creativo o artistico può essere formato con qualcuno a cui piace infrangere le regole – e ti mostreranno anche come divertirti!

Oroscopo 29 agosto: Gemelli

I problemi di altre persone sembrano occupare molto del tuo tempo in questo momento e ad un certo punto dovrai dire “basta abbastanza” e chiedere di riprenderti la vita. Non puoi risolvere i problemi di tutti i Gemelli, né dovresti provare.

Oroscopo 29 agosto: Cancro

Se qualcuno dice qualcosa su di te oggi che trovi offensivo o angosciante la tua prima reazione, ovviamente, sarà di rispondere a loro – ma non lo fanno. Le loro parole possono davvero farti del male in qualche modo? No, non possono, quindi ignorali e vai avanti.

Oroscopo 29 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 agosto: Leone

Secondo i pianeti ti viene in mente di lamentarti di qualcosa che un collega di lavoro ha detto o fatto, ma potrebbe non essere una buona idea. Può darsi che abbiano qualche lamentela da soli – su di te. Vuoi davvero che quei reclami siano resi pubblici?

Oroscopo 29 agosto: Vergine

Non sei contrario a correre alcuni rischi, ma alcune delle cose che farai nei prossimi giorni arriveranno allo scandaloso. Il collegamento Marte-Urano di oggi ti spoglia di tutte le inibizioni, quindi non stupirti se fai qualcosa di cui in seguito ti pentirai.

Oroscopo 29 agosto: Bilancia

Non è necessario utilizzare una soluzione estrema per risolvere un semplice problema. Sì, probabilmente avrà successo, ma cambierà anche il modo in cui alcune persone ti guarderanno in futuro, e forse non in modo positivo. Che cosa è successo a tutto quel bilancio di Libran?

Oroscopo 29 agosto: Scorpione

Non perdere tempo a cercare cose che non puoi avere. Sì, fantasie e sogni ad occhi aperti possono essere divertenti, ma più tempo e potenza cerebrale spendi su di loro, meno avrai per le tante cose utili e realizzabili che puoi e dovresti realizzare.

Oroscopo 29 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 agosto: Sagittario

Potresti essere tentato di andare oltre i tuoi limiti naturali e se lo fai avrai successo – a breve termine. Tuttavia, dopo che la luna nuova di venerdì è arrivata e andata potresti scoprire che i tuoi eccessi hanno effetti negativi che non sei riuscito a prevedere, quindi fai attenzione.

Oroscopo 29 agosto: Capricorno

Quello che sarà sarà, quindi rinuncia a cercare di influenzare gli eventi e impara a reagire a loro e usarli per i tuoi scopi. Ricorda anche che nello schema più ampio delle cose non esiste un evento “buono” o “cattivo”: tutto si adatta insieme.

Oroscopo 29 agosto: Acquario

Trasforma oggi il tuo obiettivo nel riconoscere ciò che sta realmente accadendo piuttosto che ciò che i poteri che vuoi che tu pensi stiano accadendo. La differenza tra i due è enorme e una volta accettato questo fatto, sarà più facile raggiungere le proprie conclusioni. Oroscopo 29 agosto: Pesci

Quello che devi dire oggi alle persone potrebbe non essere accolto con molto entusiasmo, ma è vero ed è quello che devono sentire. Qualcuno deve esporre i fatti in modo che tutti possano vedere cosa bisogna fare e che qualcuno deve essere te.

