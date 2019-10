Ostia, armato di martello minaccia passanti e spacca lunotto auto: fermato

Mattinata da incubo per alcuni passanti in via Danilo Stiepovich ad Ostia quando un uomo ha improvvisamente iniziato a minacciare i passanti, con in pugno un grosso martello, nel tentativo di farsi consegnare del denaro. Ad un certo punto, l’esagitato, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha bloccato un’auto in transito e dopo avergli frantumato il lunotto posteriore a martellate, ha cercato di far scendere l’autista.

Tutte le persone in strada sono state prese dal panico e si sono date alla fuga. Solo qualche secondo dopo, una pattuglia dei Carabinieri di Ostia, in transito in quel momento, è intervenuta ed ha riportato l’uomo alla calma riuscendo a disarmarlo ed a immobilizzarlo, prima che la situazione potesse degenerare. L’uomo, un 49enne con precedenti e senza fissa dimora, è stato ammanettato e portato in caserma, dove sarà trattenuto, in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida.