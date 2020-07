Palinsesti 2020/2021 DMAX, Motor Trend e Eurosport: cosa vedere e quando

Luglio come sempre, a livello televisivo, è considerato come il mese delle rivelazioni e degli annunci, specialmente per quanto concerne i famosi palinsesti, vale a dire i programmi tv che vedremo nel corso della stagione in divenire.

Una prassi che ha coinvolgo anche DMAX, Motor Trend e Eurosport: andiamo dunque a vedere quali sono i palinsesti 2020/2021 di DMAX, Motor Trend e Eurosport.

Palinsesti 2020/2021 DMAX, Motor Trend e Eurosport: quali i programmi di punta

Con strutture tematiche ben avviate, si sviluppano i palinsesti su motori, affari e sport, le tre parole chiave delle reti Discovery dedicate appunto alla divulgazione a tema.

Palinsesti che anticiperanno l’avvio della nuova stagione già questo mese, con il varo di alcune ‘chicche’. Vedremo wrestling, ciclismo, e ancora cavatori di marmo e fuoristrada, in un mix ad alto coefficiente di ‘testosterone’ su DMAX, Motor Trend e Eurosport.

Palinsesti 2020/2021: programmazione DMAX

Le novità per DMAX, il canale maschile per definizione, arrivano già da luglio, con l’acquisizione dei diritti della WWE – World Wrestling Entertainment – ed i logici appuntamenti settimanali con il mondo del wrestling.

Un percorso che durerà per tutta la nuova stagione tv con il commento degli esperti Luca Franchini e Michele Posa.

Nei prossimi giorni ritorna in video Undercut con la terza stagione: la boscaiola veneta Vania Zoppè e gli altri protagonisti parleranno della ripartenza delle aziende del settore forestale dopo il blocco covid.

E ancora a luglio, ecco lo speciale Vado a vivere nel camper con Yari Ghidone. Nel mentre, ad agosto spunta Metal Detective Paolo ‘Gibba’ Campanardi con le ricerche di tesori militari tra Anzio e le Dolomiti.

In seguito, ad ottobre sarà il momento della nuova stagione di Nudi e Crudi, e a novembre faranno il loro esordio in video i cavatori di marmo di Carrara nel nuovo format Uomini di pietra.

Palinsesti 2020/2021: Programmazione Motor Trend

L’estate di Motor Trend parte con il Fast ‘n’ loud di Richard Rawlings e con il talent sul mondo delle due ruote, ovvero Lord of the Bikes, affidato a Diletta Leotta, Guido Meda e Faso.

A settembre via la nuova serie Dal pollaio alla pista, con l’esperto di motori e youtuber Davide Cironi che cerca rottami d’auto da riportare in vita, mentre ad ottobre ecco la sedicesima stagione di Affari a quattro ruote con Mike Brewer e Ant Anstead, e la nuova di Cortesia per l’auto con Vicky Piria, Marcello Mereu ed Emanuele Sabatini.

E poi, ancora in autunno sul canale 59, Luca Traina entra nel mondo dei fuoristrada nel suo Mud War, mentre a dicembre la giornalista Irene Saderini presenterà la nuova edizione di Drive me crazy.

Palinsesti 2020/2021: Programmazione Eurosport

A tutto sport, poi, nel canale a tema: che dopo lo stop da Coronavirus, torna con tutte le competizioni che hanno fatto ‘storia’ su Eurosport: dal 1° agosto oltre 500 ore live di ciclismo in 100 giorni con Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta Espana e le Grandi Classiche posticipate dalla primavera all’autunno.

E poi il tennis con i due slam Us Open (dal 31 agosto al 13 settembre) e Roland Garros (dal 20 settembre al 4 ottobre); e poi basket, l’Eurolega, sport invernali, golf e motori.

