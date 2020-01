Paolo Ruffini, chi è: età, carriera, ex fidanzata e vita privata dell’attore

View this post on Instagram

“Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C’è un silenzio profondo, ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso. Ed entri in un altro mondo.” (David Lynch) Questa sera alle ore 00:46 su Rete 4 sarò alla conduzione della XVIII edizione del Premio Persefone, l’Oscar del Teatro in onda dall’Arena Spettacoli del mio @follonicasummerfestival. Un prestigioso appuntamento con tantissimi ospiti che non potete assolutamente perdere! ☺️📺 • Ph. @chiaracalabro_ph 📸 #PremioPersefone #Rete4 #FollonicaSummerFestival