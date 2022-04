Papa Francesco manda a Kiev un segno della sua presenza: domani la Veglia, e domenica la Messa nella Cattedrale di Kiev

Prosegue in ‘gran segreto’ la visita – non annunciata – dell’Elemosiniere Vaticano Card. Konrad Krajewsky (nella foto), che Papa Francesco – attraverso un’autoambulanza per non destare sospetti e discrezione – ha inviato in Ucraina in questo periodo di festività.

Prosegue la visita dell’elemosiniere del Papa, protagonista di una sorta di ‘Via Crucis’ nei luoghi di morte

In relazione alla visita a ‘sorpresa’ dell’Elemosiniere del Papa a Kiev, dopo aver visitato Vorzel, Irpen, Bucha e Borondyaka, il nunzio apostolico in Ucraina, Visvaldas Kulbokas, ha reso noto che ”Andremo in quei territori per stare nei luoghi dove tantissime persone hanno patito giorni e giorni di sofferenze e di morte e pregare la via crucis e la liturgia del Venerdì Santo con loro“.

Domani la Veglia e domenica la Santa Messa nella Cattedrale di Kiev con l’arcivescovo Sviatoslav Shevchuk

Ricordiamo infatti che anche domani, sabato Santo, all’interno della cattedrale romano cattolica di Kiev, avrà luogo la veglia pasquale (insieme al vescovo Vitali Kryvytskyi) mentre, la domenica di Pasqua, sempre nella cattedrale, l’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, celebrerà la Santa Messa.

Max