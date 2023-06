Parco della Cellulosa – Il M5S: “Grazie a nostro impegno salvato il Parco che oggi finalmente riapre”

“Siamo molto contenti e orgogliosi che oggi abbia finalmente riaperto il Parco della Cellulosa nel XIII Municipio, per cui abbiamo lavorato tanti anni, prima per l’acquisizione ferma dagli anni 90, poi per stabilire una tranche di fondi e finanziamenti che potesse dare una nuova vita al Parco che ormai non era più sicuro per i cittadini. Siamo consapevoli di aver tracciato un percorso che ha permesso oggi la sua riapertura, a partire dai Patti di collaborazione che aiuteranno le associazioni che fino a oggi hanno fatto attività all’interno del Parco ad avere un dovuto riconoscimento. Insomma, il merito è tutto nostro: dal passaggio di proprietà allo sblocco dei primi finanziamenti, passando per i ‘Patti di collaborazione’ fra Roma Capitale e i cittadini che, negli anni, se ne sono occupati e continueranno a occuparsene in futuro. Abbiamo difeso questo risultato e ora lo vediamo portato a termine: siamo riusciti a salvare il Parco della Cellulosa dall’incuria, dall’inerzia e dal disinteresse del passato“.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S) e i consiglieri del XIII Municipio Giuseppina Castagnetta e Alessio Marsili.

