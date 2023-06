Parco di Centocelle, Luparelli: “Riaperto grazie ad un’iniziativa della Giunta, e la mobilitazione delle Associazioni”

“Finalmente riapre al pubblico il Parco di Centocelle, per la maggior parte della sua estensione, grazie all’ordinanza firmata dal Sindaco Gualtieri.

È stata così revocata l’interdizione disposta dopo che, nel 2018, a seguito di un incendio, era stata rilevata la presenza di livelli di contaminazione da metalli pesanti nel suolo.

La cittadinanza potrà finalmente accedere a un’area molto importante del Parco, tra il Quadraro e Tor Pignattara, mentre resta chiusa, a tutela della salute, l’area cosiddetta del canalone dove permangono alcuni valori anomali.

La riapertura del Parco è stata possibile grazie all’impegno dell’amministrazione capitolina, e in particolare dell’assessora Alfonsi, affinché l’Arpa Lazio portasse a compimento tutte le analisi e gli interventi necessari per poter revocare il divieto di accesso.

In questi anni siamo sempre stati al fianco dei Comitati e delle Associazioni la cui mobilitazione è stata uno stimolo per l’Amministrazione. Il 12 luglio saremo all’assemblea in programma a Villa De Sanctis in cui parleremo di questo importante risultato e dei piani di ulteriore riqualificazione del Parco”.

Lo dichiara Alessandro Luparelli, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista Campidoglio

